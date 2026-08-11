Las voces que acompañaron la reapertura del Teatro San Martín

Cultura

La reapertura del Teatro San Martín despertó emoción y orgullo entre dirigentes, artistas, referentes culturales y personalidades de la ciudad. LA OPINION recogió sus testimonios, atravesados por el valor histórico de recuperar una sala emblemática.

Durante la noche de la inauguración oficial del renovado Teatro San Martín, LA OPINION recogió los testimonios de distintas personalidades de Pergamino que fueron protagonistas o testigos privilegiados de una jornada cargada de emoción y significado para la ciudad. Desde diferentes miradas, coincidieron en destacar la importancia de recuperar este emblemático espacio cultural y valoraron especialmente la posibilidad de que vuelva a abrir sus puertas como escenario de encuentro, expresión artística y celebración para toda la comunidad.

Entre los entrevistados estuvieron Adrián Garavano, Fabiana Seleme, Jorge Abal, Carlos Rottemberg, Esteban Giugliani, Paula Bustos, Diego Morello, Ignacio Maiztegui y Luciano Dragi, quienes reflejaron, desde sus respectivas actividades y experiencias, el significado de la recuperación de una sala que forma parte de la historia cultural de Pergamino.

Esteban Giugliani: “Pergamino recupera un espacio que era necesario” El titular de Desarrollo Urbano, Esteban Giugliani, destacó el trabajo realizado durante los últimos dos años y la respuesta de los vecinos ante la recuperación del edificio.

“Un orgullo, muy contentos. Cuesta ahora decir lo que fue esta obra para todo el equipo de la Muni, no solo para nosotros. Desde hace dos años que todo el equipo estuvo al palo para poder llegar a este día, así que contento por lo que se logró.

“Durante todo el transcurso de la obra los vecinos querían entrar a ver, querían saber cómo estaba, y nos decían ‘no aflojen que ya los tienen’. Y ver a los vecinos cómo recepcionaban esto es lo que más nos reconforta.

“Pergamino recupera un espacio que era necesario. Esto marca un antes y después de la reapertura del teatro”.

Paula Bustos: “Va a ser una de las ciudades modelo de toda la región” La diputada provincial (PRO) Paula Bustos se mostró emocionada por la reapertura y puso el foco en el impacto que tendrá el nuevo teatro para Pergamino y las localidades de la región.

“Muy emocionada, esperando esta inauguración como todos los pergaminenses. Creo que va a ser modelo para nuestra ciudad. Y a esperar esos eventos que tanto queremos.

“Va a ser una de las ciudades modelo de toda la región, por eso esperamos contar con público no solo de Pergamino sino también de la región. Los esperamos para conocerlo ya que este fin de semana vamos a tener distintos espectáculos”.

Diego Morello: “Lo que significa para todos los pergaminenses” El subsecretario de Cultura, Diego Morello, resaltó tanto la importancia de la infraestructura recuperada como las posibilidades que abre para la actividad cultural.

“Muy contento, muy emocionado por la noche que estamos viviendo acá, con esta reapertura del Teatro San Martín, no solamente por la movida cultural que se va a seguir expandiendo a través de la oportunidad de tener un teatro de esta envergadura sino también por lo que significa para todos los pergaminenses.

“Tenemos todos los días el show de Mora Godoy, lo cual es muy importante, es un espectáculo de primer nivel que los vecinos de Pergamino y la región van a poder acceder de forma gratuita. Y coronamos cuando nos confirmaron que Ricardo Mollo iba a estar presente”.

Ignacio Maiztegui: “Una de esas obras que le van a aportar mucho a Pergamino” El concejal Ignacio Maiztegui (Juntos por el Cambio-Hechos) definió la reapertura como una obra largamente esperada y destacó la posibilidad de incorporar nuevos espectáculos a la ciudad.

“Reapertura esperada. Llevó muchísimo tiempo, tuvo varias idas y vueltas pero por suerte llegó el gran día. Es una de esas obras que le van a aportar mucho a Pergamino para los pergaminenses, para los artistas locales, para todos los espectáculos que vamos a poder recibir; un gran día.

“Junto al microestadio son dos obras que nos van a permitir recibir un tipo de espectáculos que hasta hoy no podíamos, en este caso con una característica y una infraestructura muy particular de teatro, y todo lo que no podamos poner acá, porque son 420 butacas, vamos a tener un estadio con 3.500 personas sentadas, así que toda esa gente de Pergamino que tenía que viajar para poder disfrutar de un espectáculo de relieve, ahora lo va a tener acá.

“Esto fue algo planificado que apuntaba a darle a Pergamino las cosas que le faltaban, algunas otras están en proceso, pero estas empiezan a hacerse realidad, obras que le hacen muy bien a la ciudad y nos posicionan como una ciudad de referencia en toda la zona”.

Luciano Dragi: “Un evento único para la ciudad” El deportista y maratonista Luciano Dragi también estuvo presente en la inauguración y destacó el valor de la obra desde una mirada vinculada al deporte y al desarrollo de la ciudad.

“Un evento único para la ciudad, creo que es histórico y la verdad es que tengo que ser parte. Lo viví el año pasado un montón y verlo terminado ahora es realmente un orgullo como ciudadano de Pergamino.

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“El Teatro, la pista y el Microestadio Municipal son obras que van a fomentar un montón de puestos de trabajo, que nos visite gente de afuera. En el caso mío, que es el deporte, fomentarlo, difundirlo; la verdad que me pone contento que se estén haciendo obras de este nivel. Creo que agiganta a la ciudad que está cada día más hermosa”.

Fabiana Seleme: “Es un halago para la ciudad un teatro de esta categoría” La artista visual Fabiana Seleme participó de la jornada y aportó, además, su mirada desde el ámbito de las artes plásticas.

“Lo primero es la expectativa de algo que hace mucho esperamos y es muy importante para Pergamino. Ya este entorno exterior es como que emociona.

“Sumé la pintura como hacemos los plásticos desde siempre y es por eso que estoy acá agradecida de la participación y sobre todo emocionada por eso. Es un halago para la ciudad un teatro de esta categoría. Así que más que contenta y siempre sumándonos.

“No soy oriunda de Pergamino, el relato lo tengo de la gente que es de acá y me cuenta, pero creo que es altamente simbólico y que, si bien ha significado una lucha de muchos años, hoy es una realidad como pasa en este tipo de proyectos de esta envergadura”.

Adrián Garavano: “Nuestra mayor intención es que el teatro esté todo el tiempo abierto” El actor y director ejecutivo del Teatro San Martín, Adrián Garavano, habló sobre el desafío que comienza ahora, con la sala nuevamente en funcionamiento.

“Hicimos todo lo que teníamos que hacer y esperando cómo es el funcionamiento del Teatro, cómo reacciona el público a esta nueva modalidad de tener una sala grande, con tantas comodidades y moderna.

“Una plaza muy importante para la zona y, además, estamos recibiendo el apoyo de la Cámara de Empresarios Teatrales y hoy nos visita Carlos Rottemberg para acompañarnos. Así que es un espaldarazo fuerte para poder entrar al sistema nacional de obras de teatro que van a pasar por Pergamino de gira, aparte de promover la cultura y elencos locales, esa es nuestra mayor intención que el teatro esté todo el tiempo abierto y que funcione lo más constante posible.

“Nosotros siempre tuvimos en cuenta el origen del Teatro y los procesos que fueron pasando. Así que poder actualizar esta sala para nosotros fue genial y es hermoso estar adentro. Ahora van a poder ver lo linda, moderna y acogedora que quedó la sala. Nunca nos olvidamos lo que fue el cine, que mucho de nosotros lo recorrimos”.

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Jorge Abal: “Pergamino se lo merece” Jorge Abal, exdirector de Cultura durante la gestión de Héctor “Cachi” Gutiérrez, recordó los primeros pasos del proyecto de recuperación de la sala y valoró que finalmente se haya concretado.

“Realmente que Pergamino llegue a inaugurar esta sala es motivo de gran fiesta, porque –algo que siempre dijimos– Pergamino se lo merece. En el año 2003/2004 empezamos con el anteproyecto y había pasado tanto tiempo y por tantas instancias que no sabíamos si esto iba a ser posible. Pero es una gran satisfacción realmente que Pergamino cuente con una sala digna y que todo el público de la ciudad pueda disfrutar de los espectáculos como en cualquier ciudad del interior.

“Esto nos pone en una agenda nacional, porque nos da la posibilidad de que tomemos contacto con las grandes producciones porque hasta ahora siempre nos habían salteado. Pienso que la respuesta del pueblo de Pergamino va a ser, y si no, tendremos que trabajar para que responda a esto que tiene”.

Carlos Rottemberg: “Cada vez que en Argentina se inaugura un teatro a mí no me resulta indiferente” El empresario teatral Carlos Rottemberg fue una de las figuras invitadas especialmente a la inauguración y destacó la importancia de la recuperación del Teatro San Martín tanto para la ciudad como para el circuito teatral nacional.

“Cada vez que en Argentina se inaugura un teatro a mí no me resulta indiferente, por eso estoy acá.

“Esto es importante tanto para lo local como para lo nacional. Soy de los que cree que el teatro es una de las partes importantísimas del acervo cultural. El público, la audiencia en la Argentina consume el hecho vivo del teatro, el hecho artesanal que no tiene tecnología de por medio. Además, cuando uno conoce las historias de esta sala, la inauguración tiene un doble sentido. Estamos hablando de una sala construida como cine en el 58, que se cerró en el 2001, que la Municipalidad la tomó en el 2005 y pasaron más de 20 años de aquello, entonces son asignaturas pendientes que cuando se producen hay que estar”.

“El teatro acompañó siempre todas las etapas de un país, sociales, políticas y económicas. Obviamente que lo económico influye, pero aquí lo que estamos celebrando es un acto de cultura y en este caso hoy se da en Pergamino como se da tantas veces en otras localidades.