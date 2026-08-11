La Muni en tu Pueblo llega a Urquiza para acercar los servicios municipales y celebrar el Día del Niño

> La Muni en tu Pueblo llega a Urquiza para acercar los servicios municipales y celebrar el Día del Niño

Pergamino

La propuesta, desprendimiento del programa La Muni en tu Barrio, comenzará este lunes feriado en la localidad de Urquiza. La jornada se desarrollará de 13:00 a 17:00 en la Plaza Juan Anchorena.

En el marco de la recorrida territorial que la Municipalidad de Pergamino lleva adelante a través del programa La Muni en tu Barrio, el próximo lunes feriado comenzará una nueva etapa de la iniciativa: La Muni en tu Pueblo, que llevará la presencia de distintas áreas municipales a las localidades rurales que forman parte del Partido de Pergamino.

El primer destino será Urquiza, donde la propuesta tendrá lugar en la Plaza Juan Anchorena, de 13:00 a 17:00, con una jornada especialmente pensada para compartir con los vecinos y las familias de la localidad.

El encuentro tendrá además un motivo especial: la celebración del Día del Niño, por lo que esta primera edición de La Muni en tu Pueblo se vestirá de fiesta con propuestas recreativas y actividades destinadas especialmente a los más pequeños.

Servicios, trámites y actividades para toda la familia Durante la jornada, distintas áreas de la Municipalidad estarán presentes para brindar servicios, asesoramiento, trámites y asistencia, además de desarrollar actividades recreativas y talleres.

La comunidad podrá disfrutar de juegos, kermés deportiva, merienda y servicio de buffet, en una jornada que busca combinar las propuestas de la gestión municipal con un espacio de encuentro y celebración para las familias de Urquiza.

La iniciativa apunta a que los vecinos puedan acceder a diferentes servicios y realizar consultas y trámites sin necesidad de trasladarse hasta la ciudad, fortaleciendo así una política de cercanía y descentralización de la atención municipal.

Una jornada construida junto a las instituciones La llegada de La Muni en tu Pueblo a Urquiza contará con el acompañamiento de distintas instituciones de la localidad y de entidades que forman parte de la comunidad.

Serán parte de la jornada UNNOBA, Universidad Siglo XXI, Escuela N.º 15 “Lucila Anchorena”, Jardín N.º 909 “Gabriela Mistral”, Instituto Juan Anchorena, Club Juan Anchorena, Centro de Jubilados Urquiza, Agrupación Gaucha “El Resero” y la Asociación Civil de la Tierra Fértil.

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La participación de estas instituciones será fundamental para darle a la jornada un carácter comunitario, promoviendo el encuentro y el trabajo conjunto entre el Municipio y las organizaciones locales.

Una extensión del trabajo territorial La Muni en tu Pueblo surge como un desprendimiento de La Muni en tu Barrio, programa que comenzó el año pasado y que ya recorrió distintos sectores de Pergamino con el objetivo de acercar la gestión municipal a los barrios.

La propuesta busca fortalecer el trabajo territorial, descentralizar la atención y generar espacios de encuentro entre el Estado y los vecinos, llevando las distintas áreas municipales directamente a los lugares donde viven las comunidades.

En cada recorrida, los equipos municipales ofrecen servicios, asesoramiento, actividades recreativas y talleres destinados a personas de todas las edades. A las propuestas vinculadas con la salud, los trámites y la asistencia social se suman espacios de participación y recreación.

Uno de los principales objetivos de esta política es acercar la gestión municipal a los vecinos y escuchar directamente sus necesidades, inquietudes y propuestas, fortaleciendo de esta manera el vínculo cotidiano entre la Municipalidad y cada comunidad.