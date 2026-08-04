Montanari Motors anuncia la transferencia de la llave de negocios de sus concesionarios oficiales Ford a Autobiz

> Montanari Motors anuncia la transferencia de la llave de negocios de sus concesionarios oficiales Ford a Autobiz

Pergamino

Esta decisión marca el cierre de un ciclo de 23 años de trayectoria, durante los cuales Montanari tuvo el honor de representar a Ford .

Montanari Motors informó que, luego de un proceso de negociación que culminó exitosamente el pasado lunes 3 de agosto de 2026, se concretó la transferencia de la llave de negocios de sus concesionarios oficiales Ford a Autobiz, dando inicio a una nueva etapa para la operación y asegurando la continuidad del servicio a los clientes de la marca.

Esta decisión marca el cierre de un ciclo de 23 años de trayectoria, durante los cuales Montanari tuvo el honor de representar a Ford con un compromiso permanente con la excelencia, la calidad de atención y el desarrollo de relaciones de confianza con clientes, colaboradores, proveedores y la comunidad.

“Hoy cerramos una etapa muy importante para nuestra empresa con la satisfacción del deber cumplido y la tranquilidad de haber encontrado en nuestro colega y amigo de tantos años Juan Manuel López, Presidente de Autobiz; un equipo con la capacidad, el profesionalismo y la visión necesarios para dar continuidad a este proyecto. Estamos convencidos de que nuestros clientes seguirán recibiendo el servicio y la atención que siempre nos caracterizó.”, resaltaron desde Montanari Motors.

La compañía expresó un especial reconocimiento a todos los colaboradores que formaron parte del equipo de trabajo a lo largo de esta historia. "Su profesionalismo, compromiso y vocación de servicio fueron pilares fundamentales para construir una organización sólida y respetada dentro de la red oficial Ford", expresó la firma Montanari.

Asimismo, Montanari agradeció profundamente "a sus clientes por la confianza depositada durante más de dos décadas, así como a proveedores, socios comerciales y amigos que acompañaron el crecimiento de la empresa desde sus inicios".

Seguí leyendo Región Provincia redobló los controles de seguridad vial y Pergamino no fue la excepción

“Cada vehículo entregado, cada servicio realizado y cada relación construida representan una parte invaluable de nuestra historia. Nos llevamos el orgullo de haber compartido este camino con miles de familias y empresas que confiaron en nosotros", expresó Montanari.

Asimismo, Montanari desea a Autobiz "el mayor de los éxitos en esta nueva etapa, con la certeza de que continuará fortaleciendo la presencia de Ford y manteniendo los altos estándares de calidad que los clientes esperan".