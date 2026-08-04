Montanari Motors anuncia la transferencia de la llave de negocios de sus concesionarios oficiales Ford a Autobiz
Esta decisión marca el cierre de un ciclo de 23 años de trayectoria, durante los cuales Montanari tuvo el honor de representar a Ford .
Montanari Motors informó que, luego de un proceso de negociación que culminó exitosamente el pasado lunes 3 de agosto de 2026, se concretó la transferencia de la llave de negocios de sus concesionarios oficiales Ford a Autobiz, dando inicio a una nueva etapa para la operación y asegurando la continuidad del servicio a los clientes de la marca.
Esta decisión marca el cierre de un ciclo de 23 años de trayectoria, durante los cuales Montanari tuvo el honor de representar a Ford con un compromiso permanente con la excelencia, la calidad de atención y el desarrollo de relaciones de confianza con clientes, colaboradores, proveedores y la comunidad.
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“Hoy cerramos una etapa muy importante para nuestra empresa con la satisfacción del deber cumplido y la tranquilidad de haber encontrado en nuestro colega y amigo de tantos años Juan Manuel López, Presidente de Autobiz; un equipo con la capacidad, el profesionalismo y la visión necesarios para dar continuidad a este proyecto. Estamos convencidos de que nuestros clientes seguirán recibiendo el servicio y la atención que siempre nos caracterizó.”, resaltaron desde Montanari Motors.
La compañía expresó un especial reconocimiento a todos los colaboradores que formaron parte del equipo de trabajo a lo largo de esta historia. "Su profesionalismo, compromiso y vocación de servicio fueron pilares fundamentales para construir una organización sólida y respetada dentro de la red oficial Ford", expresó la firma Montanari.
Asimismo, Montanari agradeció profundamente "a sus clientes por la confianza depositada durante más de dos décadas, así como a proveedores, socios comerciales y amigos que acompañaron el crecimiento de la empresa desde sus inicios".
“Cada vehículo entregado, cada servicio realizado y cada relación construida representan una parte invaluable de nuestra historia. Nos llevamos el orgullo de haber compartido este camino con miles de familias y empresas que confiaron en nosotros", expresó Montanari.
Asimismo, Montanari desea a Autobiz "el mayor de los éxitos en esta nueva etapa, con la certeza de que continuará fortaleciendo la presencia de Ford y manteniendo los altos estándares de calidad que los clientes esperan".
"Después de 23 años, el mayor legado que deja Montanari no son únicamente los resultados alcanzados, sino las personas, los vínculos y la confianza construida a lo largo del camino. A todos los colaboradores, clientes, proveedores y amigos: gracias por haber sido parte de esta historia", concluyó la firma Montanari Motors.