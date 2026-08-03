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Reclamos por el aumento de la licencia de conducir profesional

Esta categoría de registro pasó de costar alrededor de $22.000 a unos $300.000, lo que representa un aumento superior al 1.200%.

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03 de agosto de 2026 a las 04:48 p. m.
Reclamos por el aumento de la licencia de conducir profesional
Esta categoría de registro pasó de costar alrededor de $22.000 a unos $300.000, lo que representa un aumento superior al 1.200%.

El nuevo sistema para la emisión de licencias de conducir profesionales en la Provincia de Buenos Aires quedó en el centro de la polémica. Desde la oposición denunciaron que la modificación del procedimiento implica un fuerte incremento en los costos y mayores complicaciones para quienes necesitan el registro como herramienta de trabajo.

Según explicaron, el cambio afecta a las licencias de las categorías C, D y E, destinadas a conductores de vehículos de carga, transporte de pasajeros y maquinaria especial.

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Qué cambió en el trámite de las licencias profesionales

De acuerdo con el esquema implementado por el Ministerio de Transporte bonaerense en conjunto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), los aspirantes ya no realizarán todo el procedimiento en los Centros de Emisión de Licencias de sus municipios.

Ahora deberán completar previamente las evaluaciones psicofísicas y las capacitaciones obligatorias en prestadores habilitados por la ANSV. Recién después podrán finalizar el trámite en el centro municipal correspondiente para obtener la licencia.

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Desde la Provincia sostienen que el objetivo es unificar criterios para la evaluación de los conductores profesionales y reforzar los controles sobre quienes manejan vehículos destinados al transporte de pasajeros y cargas.

En ese sentido, aseguraron que los principales afectados serán:

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  • Colectiveros.

  • Camioneros y transportistas.

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  • Conductores de ambulancias.

  • Taxistas y remiseros.

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  • Choferes de aplicaciones de transporte.

  • Conductores de maquinaria especial.

    • Además, afirmaron que las sedes habilitadas corresponden al Sindicato de Camioneros, lo que (según denunciaron) concentraría allí la realización de las evaluaciones y capacitaciones previas.

    “El carnet profesional no es un trámite más, es la herramienta de trabajo de miles de bonaerenses”, sostuvieron los dirigentes al cuestionar la medida.

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