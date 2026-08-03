La Nueva Perla normaliza sus servicios tras el receso invernal

Pergamino

Con el reinicio del ciclo lectivo y la actividad judicial, la empresa restableció todas sus frecuencias habituales en la ciudad. Sigue vigente la herramienta del código QR para consultar los arribos en tiempo real.

Con la finalización de las vacaciones de invierno y el consecuente reinicio de las actividades escolares, administrativas y judiciales, la empresa de transporte público La Nueva Perla restableció la totalidad de sus frecuencias habituales en Pergamino.

De esta manera, la flota de colectivos volvió a operar con sus horarios completos y recorridos habituales para dar cobertura a las distintas zonas y barrios del partido, respondiendo al incremento en la demanda que genera la vuelta a la rutina de estudiantes y trabajadores.

Monitoreo en tiempo real para evitar esperas Desde la prestación del servicio recordaron que continúa plenamente habilitado el sistema de código QR en las paradas. Esta herramienta digital permite a los usuarios escanear el código desde su teléfono móvil para conocer la ubicación exacta y el tiempo estimado de arribo del próximo colectivo, facilitando la planificación del viaje y evitando demoras innecesarias en la vía pública.

Dato útil: Los horarios completos y detalles de cada línea pueden consultarse a través de las vías de contacto oficiales de la empresa o escaneando los códigos QR distribuidos en los refugios del trazado urbano.