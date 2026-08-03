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La Nueva Perla normaliza sus servicios tras el receso invernal

Con el reinicio del ciclo lectivo y la actividad judicial, la empresa restableció todas sus frecuencias habituales en la ciudad. Sigue vigente la herramienta del código QR para consultar los arribos en tiempo real.

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03 de agosto de 2026 a las 04:57 p. m.
La Nueva Perla normaliza sus servicios tras el receso invernal
Con el reinicio del ciclo lectivo y la actividad judicial, la empresa restableció todas sus frecuencias habituales en la ciudad.

Con la finalización de las vacaciones de invierno y el consecuente reinicio de las actividades escolares, administrativas y judiciales, la empresa de transporte público La Nueva Perla restableció la totalidad de sus frecuencias habituales en Pergamino.

De esta manera, la flota de colectivos volvió a operar con sus horarios completos y recorridos habituales para dar cobertura a las distintas zonas y barrios del partido, respondiendo al incremento en la demanda que genera la vuelta a la rutina de estudiantes y trabajadores.

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Monitoreo en tiempo real para evitar esperas

Desde la prestación del servicio recordaron que continúa plenamente habilitado el sistema de código QR en las paradas. Esta herramienta digital permite a los usuarios escanear el código desde su teléfono móvil para conocer la ubicación exacta y el tiempo estimado de arribo del próximo colectivo, facilitando la planificación del viaje y evitando demoras innecesarias en la vía pública.

Dato útil: Los horarios completos y detalles de cada línea pueden consultarse a través de las vías de contacto oficiales de la empresa o escaneando los códigos QR distribuidos en los refugios del trazado urbano.

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