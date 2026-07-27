La limpieza de canales y desagües, una tarea permanente para prevenir anegamientos en Pergamino

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Pergamino

Las tareas forman parte de un programa de trabajo permanente que se desarrolla durante todo el año y que cobra especial importancia en los períodos de mayor inestabilidad climática.

La Municipalidad de Pergamino, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, continúa llevando adelante un intenso plan de limpieza, mantenimiento y acondicionamiento de canales, zanjas y desagües pluviales en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de optimizar el escurrimiento del agua de lluvia y reducir el riesgo de anegamientos ante precipitaciones de variada intensidad.

Las tareas forman parte de un programa de trabajo permanente que se desarrolla durante todo el año y que cobra especial importancia en los períodos de mayor inestabilidad climática. El mantenimiento de estos sistemas resulta fundamental para asegurar el correcto funcionamiento de la red de drenaje urbano y permitir que el agua pueda circular sin inconvenientes hacia los cursos naturales.

Una tarea preventiva en la ciudad Los operativos incluyen la limpieza de canales a cielo abierto, la extracción de sedimentos acumulados, el retiro de ramas, hojas, malezas y todo tipo de residuos que puedan obstaculizar el paso del agua. Asimismo, las cuadrillas municipales intervienen sobre alcantarillas, cunetas y distintos conductos pluviales que forman parte de la infraestructura hidráulica de la ciudad.

Desde la Secretaría de Servicios Públicos remarcaron que, además del trabajo que realiza el personal municipal, resulta indispensable el compromiso de toda la comunidad para mantener en condiciones los espacios públicos y evitar acciones que puedan perjudicar el funcionamiento del sistema de desagües.

En ese sentido, solicitaron expresamente a los vecinos no arrojar basura, restos de poda, escombros, bolsas con residuos domiciliarios ni otros elementos en canales, zanjas o bocas de tormenta, ya que estos materiales terminan obstruyendo la circulación del agua y generan inconvenientes cuando se registran lluvias intensas.

Piden no tirar residuos en canales y desagües Las autoridades señalaron que una gran parte de las obstrucciones que deben remover los equipos municipales tiene su origen en residuos descartados de manera indebida. Esa situación no solo demanda mayores recursos humanos y maquinaria para restablecer el normal funcionamiento de los desagües, sino que además incrementa el riesgo de acumulación de agua en calles y sectores bajos de la ciudad.

La limpieza preventiva constituye una de las herramientas más eficaces para minimizar las consecuencias de los fenómenos meteorológicos. Cuando los canales y conductos permanecen libres de obstrucciones, el agua puede escurrir con mayor rapidez, disminuyendo las posibilidades de desbordes y anegamientos que afecten la circulación vehicular, el tránsito peatonal o incluso las viviendas ubicadas en zonas vulnerables.

Desde el área municipal explicaron que estas intervenciones se planifican de manera continua y abarcan distintos puntos del Partido de Pergamino, priorizando aquellos sectores donde existe una mayor concentración de desagües o donde históricamente se requiere un mantenimiento más frecuente debido al crecimiento de la vegetación o a la acumulación de sedimentos.

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El trabajo demanda la utilización de maquinaria específica, como retroexcavadoras y camiones, además de la labor de operarios que realizan tareas manuales para retirar residuos de difícil acceso y acondicionar los márgenes de los canales.

Una política activa en Pergamino Las acciones forman parte de la política de mantenimiento de la infraestructura urbana que impulsa el Municipio con el propósito de conservar en buen estado los sistemas de drenaje y brindar mejores condiciones de seguridad para los vecinos.

No obstante, desde la Secretaría de Servicios Públicos insistieron en que ninguna tarea de limpieza será suficiente sin la colaboración de la comunidad. Por ese motivo reiteraron el pedido de cuidar los canales y desagües, evitando convertirlos en lugares de disposición de residuos.

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La acumulación de basura en estos espacios no solo perjudica el escurrimiento del agua, sino que también favorece la proliferación de insectos, genera malos olores y produce un impacto negativo sobre el ambiente urbano.

Mantener limpios los canales y desagües es una responsabilidad compartida entre el Estado y los vecinos. Mientras el Municipio sostiene un cronograma permanente de mantenimiento en distintos sectores de Pergamino, la colaboración ciudadana resulta clave para preservar la infraestructura hidráulica y evitar inconvenientes durante los días de lluvia.