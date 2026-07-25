Pergamino profundiza su transformación urbana con más y mejor iluminación LED

Pergamino

Con un plan sostenido de incorporación de tecnología en calles, avenidas y corredores de circulación, la ciudad sigue avanzando hacia un sistema más eficiente, seguro y sustentable, generando una transformación visible tanto en la vida cotidiana de los vecinos como en la movilidad urbana.

La modernización del alumbrado público continúa consolidándose como una de las principales políticas de infraestructura urbana que lleva adelante la Municipalidad de Pergamino. Con un plan sostenido de incorporación de tecnología LED en calles, avenidas y corredores de circulación, la ciudad sigue avanzando hacia un sistema de iluminación más eficiente, seguro y sustentable, generando una transformación visible tanto en la vida cotidiana de los vecinos como en la movilidad urbana.

La Secretaría de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Electromecánica y Alumbrado Público, confirmó la ejecución de nuevas obras que comenzarán en los próximos días y que permitirán ampliar la red de iluminación sobre importantes arterias de la ciudad. Los trabajos forman parte de un programa integral que desde hace varios años viene renovando progresivamente el sistema de alumbrado público mediante la instalación de columnas metálicas, más tendidos eléctricos de última generación y las luminarias LED de alta eficiencia.

Estas nuevas intervenciones contemplan inicialmente la apertura de bases para la colocación de columnas y el posterior tendido de las redes eléctricas necesarias para alimentar el nuevo sistema lumínico. Posteriormente se instalarán las luminarias LED, completando una obra que permitirá dotar de mayor visibilidad a un corredor de intensa circulación vehicular y que, además, finalizará una intervención iniciada durante el año pasado.

Un progreso notable Desde el Gobierno local destacaron que la totalidad de las inversiones son afrontadas con recursos municipales. La decisión responde a la necesidad de brindar una solución concreta a una demanda planteada desde hace tiempo por quienes utilizan diariamente diversos sectores para desplazarse, independientemente sin son de jurisdicción nacional o provincial.

La continuidad de estas obras ratifica una política pública que prioriza unas mejoras permanentes de la infraestructura urbana más allá de las competencias administrativas de cada organismo, entendiendo que la seguridad y la calidad de vida de los vecinos requieren respuestas concretas cuando se trata de espacios utilizados diariamente por miles de personas.

Una vez finalizadas las etapas, los equipos municipales continuarán ejecutando nuevas obras de iluminación en otros corredores estratégicos de la ciudad, manteniendo el mismo criterio de intervención que caracteriza al plan de renovación del alumbrado público. En todos los casos se instalarán modernas columnas de acero, brazos metálicos especialmente diseñados para optimizar la distribución lumínica y equipos LED de última generación que ofrecerán una iluminación uniforme, eficiente y de mayor alcance.

El objetivo central es seguir fortaleciendo la seguridad vial y urbana mediante una mejor visibilidad durante las horas nocturnas. Una iluminación adecuada permite reducir riesgos para conductores, motociclistas, ciclistas y peatones, favorece una circulación más ordenada y brinda mayores condiciones de seguridad en sectores de importante tránsito.

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Renovación en la ciudad Al mismo tiempo, la renovación del alumbrado genera un cambio significativo en la imagen urbana de Pergamino. Las nuevas luminarias ofrecen una luz blanca de mayor calidad, eliminan amplias zonas de penumbra y mejoran considerablemente la percepción visual de calles y avenidas. Ese proceso de transformación se aprecia de manera progresiva en distintos sectores de la ciudad, donde la incorporación de tecnología LED modifica no solamente la estética del espacio público sino también las condiciones de uso durante la noche.

La utilización de esta tecnología epresenta además una importante mejora desde el punto de vista energético. Estos equipos consumen considerablemente menos electricidad que las antiguas luminarias de vapor de sodio o mercurio, permitiendo una reducción significativa del gasto energético sin resignar potencia lumínica. Esa eficiencia se traduce en un uso más racional de los recursos públicos y en una administración más sustentable del sistema de alumbrado.

Otro aspecto valorado por las áreas técnicas es la disminución de los costos de mantenimiento. Las luminarias LED poseen una vida útil muy superior a la de los sistemas tradicionales, lo que reduce la frecuencia de reposición, minimiza las intervenciones del personal municipal y permite destinar recursos a la ampliación de nuevas redes de iluminación en lugar de atender constantes recambios.

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A ello se suma el beneficio ambiental. La menor demanda de energía contribuye a reducir las emisiones indirectas asociadas al consumo eléctrico, mientras que la tecnología LED elimina el uso de materiales contaminantes presentes en otros sistemas de iluminación. De esta manera, el programa de renovación del alumbrado también forma parte de una estrategia orientada al cuidado del ambiente y a la incorporación de tecnologías más sostenibles.

Trabajo en equipo Las obras serán ejecutadas por personal de la Dirección de Electromecánica y Alumbrado Público, que continúa desarrollando un intenso cronograma de tareas de instalación, mantenimiento y ampliación del sistema lumínico en distintos sectores de Pergamino. La experiencia adquirida durante los últimos años permitió avanzar con una planificación que combina recursos propios, capacidad técnica y una ejecución progresiva de nuevas intervenciones.