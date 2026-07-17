Profundo pesar en Pergamino por el fallecimiento de Alejandro Fabián Cocco, un referente del compromiso solidario

> Profundo pesar en Pergamino por el fallecimiento de Alejandro Fabián Cocco, un referente del compromiso solidario

Pergamino

Tenía 58 años y era ampliamente reconocido por su incansable trabajo junto a instituciones, comedores, clubes y organizaciones sociales. También desarrolló una destacada trayectoria en el ámbito empresarial, fue dirigente de entidades vinculadas a la discapacidad y ocupó funciones en la gestión.

La comunidad de Pergamino atraviesa horas de profundo dolor tras conocerse el fallecimiento de Alejandro Fabián Cocco, quien murió el jueves 16 de julio a los 58 años luego de afrontar una enfermedad. Su partida generó una enorme conmoción entre familiares, amigos, dirigentes de instituciones y vecinos que durante años compartieron con él proyectos solidarios y comunitarios.

Cocco fue una figura muy querida y respetada por su permanente disposición para colaborar con quienes más lo necesitaban. Su nombre quedó estrechamente ligado a numerosas campañas solidarias, colectas y acciones de ayuda destinadas a comedores comunitarios, clubes de barrio, escuelas y organizaciones de bien público de Pergamino.

Durante muchos años fue una de las caras visibles de Supermercado Norte y posteriormente se desempeñó como gerente de Carrefour Pergamino, desde donde impulsó junto a distintas entidades una importante cantidad de iniciativas solidarias que fortalecieron el vínculo entre el sector privado y las organizaciones sociales de la ciudad.

Su vocación de servicio también lo llevó a participar activamente en instituciones dedicadas a la inclusión de las personas con discapacidad. En 2021 asumió de manera interina la presidencia del Consejo Municipal de Personas con Discapacidad, luego de que la Comisión Directiva aceptara la licencia solicitada por el entonces presidente, Guillermo Marro. La designación fue aprobada por unanimidad por las entidades que integran ese organismo.

Además, ejercía la presidencia de la Asociación Cooperadora de Ayuda a Personas con Discapacidad, desde donde continuó promoviendo proyectos orientados a mejorar la calidad de vida de muchas familias y fortalecer el trabajo de las instituciones locales.

A lo largo de su trayectoria también integró la gestión municipal de Pergamino, manteniendo siempre el mismo perfil de cercanía, diálogo y compromiso que caracterizó cada una de sus actividades.

En las últimas horas, las redes sociales y distintos ámbitos de la ciudad se colmaron de mensajes de despedida y reconocimiento. Vecinos, representantes de instituciones, comerciantes, dirigentes y amigos coincidieron en destacar su enorme calidad humana, su generosidad y la capacidad de tender puentes para concretar acciones solidarias en beneficio de la comunidad.

Su legado permanecerá en las innumerables iniciativas que impulsó y en el recuerdo de quienes compartieron con él años de trabajo desinteresado al servicio de los demás.

Alejandro Fabián Cocco deja a su esposa Claudia; a sus hijos Iván, Agustín, Valentina y Tomás; a sus hijas políticas Antonela y Brisa, además de familiares y seres queridos.

Sus restos son velados este viernes 17 de julio en las salas velatorias de la Cooperativa Eléctrica de Pergamino, ubicadas en Castelli y Florencio Sánchez, hasta las 15:00. Posteriormente serán trasladados al crematorio de la CELP para su cremación.