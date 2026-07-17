Clima en Pergamino: la lluvia llegó, la humedad se instaló y el tiempo seguirá inestable

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Pergamino

La madrugada y las primeras horas de este viernes dejaron nuevas precipitaciones en Pergamino y gran parte del Partido. La inestabilidad continuará siendo protagonista durante el fin de semana.

17 de julio de 2026 a las 03:32 p. m.

17 de julio de 2026 a las 03:32 p. m.

Después de varios días en los que el viento norte elevó las temperaturas y aportó una importante carga de humedad a la atmósfera, en la madrugada de este viernes llegaron las lluvias a Pergamino y gran parte del Partido, dando inicio a un período caracterizado por la inestabilidad, el cielo cubierto y un lento descenso de las temperaturas.

En la ciudad cabecera se registraron 16 milímetros, mientras que algunas localidades rurales recibieron acumulados considerablemente superiores, confirmando el carácter irregular de las precipitaciones.

Las lluvias diferenciadas De acuerdo con los registros relevados durante la mañana, Fontezuela y Urquiza encabezaron el ranking de precipitaciones, con 30 milímetros acumulados en cada una.

Detrás se ubicó Manuel Ocampo, donde cayeron 25 milímetros, seguido por J. A. de la Peña, con 17 milímetros, y El Socorro, con 15 milímetros.

En tanto, Acevedo registró 10 milímetros, Mariano Benítez alcanzó los 9, Rancagua acumuló 7, Arroyo Dulce recibió 5 y Pinzón, 4 milímetros.

Los menores registros correspondieron a Mariano H. Alfonzo y Guerrico, donde apenas se contabilizó 1 milímetro de lluvia.

La distribución evidencia que las precipitaciones fueron muy variables dentro del Partido, aunque en líneas generales permitieron aportar humedad a los suelos en una etapa del invierno donde las lluvias continúan siendo bien recibidas.

La humedad ganó la pulseada El cambio de escenario climático no resultó sorpresivo. Tras dejar atrás la intensa ola polar que marcó el comienzo de julio, el viento norte comenzó a dominar durante varios días consecutivos, favoreciendo un marcado incremento de la temperatura y, sobre todo, de la humedad ambiente.

Esa combinación terminó generando las condiciones ideales para el desarrollo de lluvias y tormentas.

El Servicio Meteorológico Nacional ya había anticipado este escenario al actualizar el pronóstico para la provincia de Buenos Aires, confirmando el avance de un sistema de inestabilidad que afecta a gran parte del territorio bonaerense con chaparrones de variada intensidad.

En Pergamino, esa situación se tradujo en una jornada gris, con cielo cubierto y una sensación térmica dominada por la humedad, un factor que seguirá presente durante las próximas horas.

El tiempo aún no mejora Según las previsiones del portal especializado clima.pergamino, la inestabilidad todavía no se despide.

Para la tarde y la noche de este viernes se mantiene la probabilidad de nuevos episodios de lluvia, por lo que el paraguas continuará siendo un aliado indispensable para quienes deban salir de sus hogares.

A medida que avance el fin de semana, el ingreso de viento del sector sur comenzará a modificar lentamente las condiciones atmosféricas.

Si bien el descenso térmico no será brusco, sí marcará el regreso de valores más propios del invierno.

Un fin de semana con aire más frío El sábado se presentará con cielo mayormente cubierto y temperaturas moderadas, con una mínima de 13 grados y una máxima de 17.

Para el domingo persistirá la inestabilidad y se espera un nuevo descenso de la temperatura. La máxima apenas alcanzará los 15 grados, configurando una jornada típicamente invernal.

El panorama cambiará recién a partir del lunes, cuando las condiciones tenderán a estabilizarse.

Así comenzarán las vacaciones de invierno El inicio del receso invernal llegará acompañado por un ambiente más fresco, aunque lejos de los extremos registrados durante la reciente ola polar.

Para el lunes se pronostica una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 12, con cielo más estable y escasa nubosidad.