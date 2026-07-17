Música, teatro, danza, cine y museos para disfrutar un fin de semana a pura cultura

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Cultura

La agenda cultural de Pergamino ofrece una amplia variedad de propuestas para todos los gustos. Habrá peñas folklóricas, un festival de tango, espectáculos teatrales y de danza, recitales de rock y música popular, el estreno de La Odisea en Cinema Pergamino, exposiciones de arte y múltiples espacios

17 de julio de 2026 a las 09:00 a. m.

17 de julio de 2026 a las 09:00 a. m.

Pergamino vivirá un intenso fin de semana con una programación cultural que invita a recorrer escenarios, salas y espacios de la ciudad. La música será una de las grandes protagonistas con la Gran Peña de la Escuela Municipal de Bellas Artes, el Primer Festival de Tango en el Conservatorio de Música, recitales de rock y música popular en distintos bares y centros culturales, además de noches de baile para celebrar la previa del Día del Amigo. También habrá teatro y danza con las funciones de Un mundo cruel y Muy a mi pesar, mientras que Cinema Pergamino sumará el esperado estreno de La Odisea a su cartelera. La propuesta se completa con muestras de arte, exposiciones patrimoniales y la posibilidad de visitar los museos de la ciudad y la región, consolidando una agenda diversa para disfrutar durante todo el fin de semana.

Escuela de Bellas Artes Gran Peña Este viernes en la Escuela Municipal de Bellas Artes se desarrollará la Gran Peña. Actúan: Coro Municipal de Niños y Jóvenes de Pergamino, dirigido por Mariana Ramallo y Natalia Ramallo; Don Juan Bravo Trío, Valentín Hobbal (Nogoyá, Entre Ríos) y Fernando Basanta Finn. En danza se presentan el Taller de Folklore del Centro de Jubilados de Rancagua, El Andariego, Espacio de Arte Popular El Candil, el Ballet Infantil Escuela Municipal de Bellas Artes, Agrupación de Danzas Cruz del Sur (Conesa) y lo malambistas Isac Saavedra, Fernando Sosa y Valentín Hobbal.

Avenida Alsina y Moreno, a las 21:00. Entradas en venta. Servicio de bufet.

Conservatorio de Música Primer Festival de Tango Este viernes en el Conservatorio de Música se desarrollará el Primer Festival de Tango de la ciudad de Pergamino. Habrá una clase de danza para principiantes a cargo del bailarín y cantante Federico González y continuará con la participación del ensamble de guitarras "Los Taitas", La Orquesta Típica Madrugada, el Quinteto Dársena y la Orquesta "El Desbande".

San Martín 621, a las 20:00. Entradas al 2477 363842 o personalmente en el Conservatorio de Música.

Teatro Unión Ferroviaria Un mundo cruel Este viernes en el Teatro Unión Ferroviaria Estudio Lumiere Danza presenta el espectáculo Un mundo cruel, “una producción que te va a hacer mirar la historia desde otra perspectiva”, anuncian desde sus redes sociales.

Avenida Alsina 530, a las 20:00. Entradas a $10000 al 2477 666679.

Museo Municipal Nuestro Museo En el Museo Municipal de Pergamino se habilitó la muestra Nuestro Museo, una propuesta colectiva construida por estudiantes y docentes de establecimientos educativos del distrito, que pone en valor las historias, los recuerdos y las identidades que conforman el patrimonio cultural de la comunidad.

Avenida Alsina 405. Viernes, sábados de 16:30 a 20:00; sábado y domingo de 10:00 a 13:00. Entrada libre y gratuita. Instagram: @museopergamino

Artemás Diversidad creativa En la galería ArteMás se habilitó la muestra Diversidad creativa, integrada por Ana Adba, Gloria Blanco, Ester Cascardo, Graciela Castellano, Silvia Giménez, Sebastián Grondona y Ana Malmierca. El grupo presenta una selección de trabajos realizados en el último período, cada uno siguiendo una línea personal y única.

Echevarría 555, a las 19:00. Entrada libre y gratuita. La muestra podrá visitarse los miércoles, jueves y viernes de 17.30 a 19:30.

Florentino Teatro Bar Inoxidables Este viernes se presenta en Florentino Teatro Bar el espectáculo Inoxidables, canciones de ayer y hoy. Cantan: Alejandra Carro, Ana Escudero, Carolina Pérez Delbene, Chichita Galdo, Cristina Scaglia, Favia Benetti y Laura Manila. Estarán acompañadas por los músicos Fernando Vila en piano y Pepe Moran en percusión. La dirección general es de Cora Tulliani.

Lorenzo Moreno 982, a las 21:00. Reservas al 2477 554459. Entrada a $10000.

Cinema Pergamino Un estreno Este viernes Cinema Pergamino se estrena la película La Odisea. Continúan en cartel Toy Story 5, Minions y Monstruos, Evil Dead: En llamas y Moana Live Action.

Complejo LA OPINION Plaza. Más información y reserva de entradas al 2477 414211 (solo por la tarde). Días y horarios de proyecciones en el Instagram: @cinemaperga

Habemus Theatrum Muy a mi pesar Este sábado se presenta en Habemus Theatrum la actriz Claudia Cantero con su espectáculo Muy a mi pesar, con dramaturgia y dirección de Mario Segade. Norma habita una situación asfixiante que convierte su casa en escenario. Mientras su marido agoniza en la habitación contigua, ella monta el “show de la muerte”.

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Jujuy 227, a las 21:00. Anticipadas al 2477 451467.

El Yerta Club Cultural Pasajeros Rock Este sábado El Yerta Club Cultural se presenta la banda Pasajeros Rock con un repertorio de rock nacional e internacional. La banda está conformada por Fede Izzo en violín y voz; Dante Lombardo en percusión; Juan Asis en guitarra y voz y Mat Matthews en bajo y voz.

Estrada 1953, a las 21:30. Más información al 2477 550011 o al Instagram @elyertacc

Barra y servicio de bufet autogestionado por el espacio.

Bufet 88 bailable Música y baile Este viernes y sábado habrá música y baile en Bufet 88. Este viernes se presenta Apasionados (anticipadas $7000). El sábado animará la noche la agrupación Imperio Tropical (anticipadas $6000)- El domingo llega El Tigre Goro para festejar el Día del Amigo (anticipadas $7000). En las tres veladas se contará con la musicalización del DJ Gustavo.

Almafuerte 160, viernes y sábado a las 21:30; domingo a las 21:00. Reservas al 2477 454321.

Ritmo Club Resto Bar Música Ritmo Club Resto Bar anuncia su programación del fin de semana: este viernes habrá rock con la presentación de la banda Parisiene (anticipadas a $8000; en puerta $10000). El sábado se presenta la banda Mister Pop Rock Nacional, con Keke Conte, Gonzalo Loza y Claudio Fernández (entrada a $10000). El lunes 20 se festeja el Día del Amigo con la animación de Mario y Naty (entrada a $7000).

Avenida Alsina 950. Viernes y sábado a las 21:30; lunes a las 21:00. Reservas al 2477 318000.

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Museo Héroes de Malvinas Visita El Museo Héroes de Malvinas podrá visitarse de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00; jueves, viernes y sábados, de 16:30 a 20:00; y sábado y domingos, de 10:00 a 13:00.

Alsina 383, dentro del predio del ex Ferrocarril Mitre. Entrada libre y gratuita.

Casa Natal Illia Visita al Museo El Museo Casa Natal Don Arturo Illia, una de las pocas casas natales de presidentes argentinos que se mantienen en pie en el país y que sigue perteneciendo a la familia, tiene visitas guiadas los sábados, de 16:00 a 18:00 y domingos, de 10:00 a 11:30. Entrada libre y gratuita.

Avenida Jáuregui y Becerra.

Mariano Benítez Museo Batallas de Cepeda El Museo Batallas de Cepeda ubicado en la localidad de Mariano Benítez, podrá visitarse los sábados, domingos y feriados de 14:30 a 16:30. Durante el recorrido los visitantes pueden conocer tres unidades temáticas principales: Las Batallas, la historia del pueblo y la Casa Villanueva. Como siempre, el acceso será libre y gratuito, con el objetivo de favorecer la visita de vecinos, turistas y escuelas de la región.

Museo Municipal Historia de Pergamino En el Museo Municipal “Giuníppero Castellano”. Viernes, sábados de 16:30 a 20:00; sábado y domingo de 10:00 a 13:00. Entrada libre y gratuita.