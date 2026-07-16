Adiós a la ola polar: el invierno cambia de cara y un período más templado y húmedo llega a la Provincia

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Pergamino

Los últimos pronósticos elaborados a partir del modelo europeo ECMWF anticipan el ingreso de una masa de aire más templada y húmeda que provocará un ascenso de las temperaturas en gran parte del país.

La primera quincena de julio estuvo dominada por una de las irrupciones de aire polar más fuertes del invierno. El ingreso de aire extremadamente frío provocó jornadas con temperaturas muy por debajo de los valores habituales para esta época del año, heladas de gran intensidad en amplias regiones del país y nevadas en distintos sectores de la cordillera.

Durante varios días el invierno mostró su versión más rigurosa, con amaneceres gélidos, máximas muy bajas y un marcado déficit de precipitaciones en buena parte del territorio nacional. Sin embargo, el escenario comenzó a modificarse esta semana. Los especialistas anticipan un cambio importante en la circulación atmosférica que favorecerá el ingreso de aire más cálido y húmedo desde el norte, provocando un aumento de las temperaturas en gran parte del centro y norte de Argentina para lo que resta del mes.

Un cambio respaldado por el modelo europeo Las últimas proyecciones del modelo climático europeo ECMWF muestran un comportamiento muy diferente al registrado durante los primeros días del mes.

De acuerdo con el análisis realizado por el meteorólogo Leonardo De Benedictis, los mapas de anomalías térmicas presentan valores positivos sobre prácticamente todo el centro y norte del país. Esto significa que las temperaturas medias podrían ubicarse entre 2 y 4 grados por encima de los registros normales para mediados de julio.

Las anomalías más importantes abarcarían amplios sectores del Noroeste Argentino, la región de Cuyo, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa y parte de la provincia de Buenos Aires.

Este panorama representa un fuerte contraste con el observado durante la primera mitad del mes, cuando la persistencia del aire polar mantuvo temperaturas muy inferiores a las habituales y favoreció la ocurrencia de heladas intensas prácticamente a diario.

Según explicó el especialista, aunque las mañanas continuarán siendo frescas e incluso frías en distintos puntos del país, el rigor del invierno comenzará a perder intensidad. Las tardes, en cambio, presentarán registros mucho más agradables y superiores a los observados durante las últimas semanas.

Este comportamiento es el que popularmente suele asociarse con el denominado "veranito de julio", un período de varios días con temperaturas más elevadas dentro de la estación invernal.

Regresan las lluvias El cambio de circulación no solamente traerá un aumento de las temperaturas.

Los modelos meteorológicos también muestran un incremento en las probabilidades de precipitaciones sobre buena parte de la región Pampeana, donde durante las últimas semanas predominó un escenario de escasez de lluvias.

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Las proyecciones del ECMWF indican anomalías positivas de precipitación sobre distintos sectores de Buenos Aires, La Pampa, el sur de Santa Fe y zonas vecinas. Esto significa que podrían registrarse más eventos de lluvia que los habituales para esta época del año.

El sitio especializado Meteored señala que el regreso de la humedad favorecerá el desarrollo de nuevas precipitaciones, modificando el patrón seco que caracterizó gran parte del inicio del invierno.

Un alivio para el sector agropecuario La mejora en las condiciones meteorológicas también resulta favorable para la producción agropecuaria.

El incremento de las temperaturas permitirá disminuir el riesgo de nuevas heladas intensas que puedan afectar cultivos de invierno y otras actividades rurales.

Al mismo tiempo, el regreso de las lluvias aportará humedad a los perfiles del suelo luego de varias semanas con precipitaciones limitadas, una condición especialmente valorada por los productores para favorecer el desarrollo de los cultivos y mejorar la disponibilidad de agua.

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Si bien el invierno continuará presente, el cambio previsto representa una pausa dentro del período más frío del año y genera expectativas positivas para distintas actividades productivas de la región.

Cómo estará el tiempo en Pergamino En Pergamino, el Servicio Meteorológico Nacional también anticipa un cambio respecto de los días de frío extremo que dominaron el comienzo de julio. Para hoy se espera una jornada cálida para la época, con una temperatura máxima cercana a los 21 grados y una mínima de 15. El ambiente se presentará con elevados niveles de humedad y predominio de viento del sector noroeste, condiciones que favorecerán la inestabilidad y podrían dar lugar a tormentas aisladas y lluvias durante distintos momentos del día.

Para mañana, el pronóstico indica un descenso moderado de la temperatura. Se espera cielo parcialmente nublado, una mínima de 12 grados y una máxima de 18, aunque durante la jornada rotará el viento hacia el sector sur, marcando el inicio de un leve cambio de masa de aire.