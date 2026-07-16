Pergamino festejó una victoria histórica y sueña con otro título mundialista

Pergamino

Miles de personas celebraron el triunfo en la zona de Avenida de Mayo y San Nicolás Norte.

Miles de vecinos peregrinaron hacia el centro de Pergamino tras la victoria de la Selección Argentina frente a Inglaterra, un triunfo que depositó al conjunto albiceleste en una nueva final de la Copa del Mundo. Con los pies en el aire y la emoción a flor de piel, era certero decir que sobre Avenida de Mayo nadie era inglés.

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Muchísimas personas Las bocinas de los autos marcaron el ritmo de un festejo que rápidamente se apoderó de la ciudad. Comercios comenzaron a bajar sus persianas antes de lo habitual, mientras empleados, familias y grupos de amigos se dirigían hacia el tradicional punto de encuentro en la esquina de San Nicolás Norte y Avenida de Mayo, donde cientos de hinchas celebraron con banderas, camisetas y cánticos.

La victoria por 2 a 1 frente a Inglaterra desató la euforia de los pergaminenses. Después de un partido intenso y muy disputado, el equipo dirigido por Lionel Scaloni logró revertir el marcador en los minutos finales. Un golazo de Enzo Fernández y un cabezazo de Lautaro Martínez en el tiempo adicionado sellaron una remontada memorable que clasificó a la Argentina a la gran final, donde defenderá el título frente a España.