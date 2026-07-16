Pergamino festejó una victoria histórica y sueña con otro título mundialista
Miles de personas celebraron el triunfo en la zona de Avenida de Mayo y San Nicolás Norte.
Miles de vecinos peregrinaron hacia el centro de Pergamino tras la victoria de la Selección Argentina frente a Inglaterra, un triunfo que depositó al conjunto albiceleste en una nueva final de la Copa del Mundo. Con los pies en el aire y la emoción a flor de piel, era certero decir que sobre Avenida de Mayo nadie era inglés.
Muchísimas personas
Las bocinas de los autos marcaron el ritmo de un festejo que rápidamente se apoderó de la ciudad. Comercios comenzaron a bajar sus persianas antes de lo habitual, mientras empleados, familias y grupos de amigos se dirigían hacia el tradicional punto de encuentro en la esquina de San Nicolás Norte y Avenida de Mayo, donde cientos de hinchas celebraron con banderas, camisetas y cánticos.
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La victoria por 2 a 1 frente a Inglaterra desató la euforia de los pergaminenses. Después de un partido intenso y muy disputado, el equipo dirigido por Lionel Scaloni logró revertir el marcador en los minutos finales. Un golazo de Enzo Fernández y un cabezazo de Lautaro Martínez en el tiempo adicionado sellaron una remontada memorable que clasificó a la Argentina a la gran final, donde defenderá el título frente a España.
Una fiesta
La celebración se extendió durante varias horas en el centro de Pergamino. El sonido de los bombos, los fuegos artificiales y las caravanas de vehículos acompañaron una noche cargada de emoción y esperanza. Una vez más, la ciudad volvió a vestirse de celeste y blanco para alentar a una Selección que ilusiona a todo un país con conquistar una nueva estrella.