Cuándo y dónde se jugará la final del Mundial entre Argentina y España

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La Albiceleste venció 2-1 a los europeos en Atlanta y se medirá ante la Roja en New Jersey por la corona

El Mundial 2026 ya tiene su final confirmada. Argentina le ganó este miércoles 2-1 a Inglaterra en el Estadio Atlanta y se enfrentará a España el próximo domingo 19 de julio en el estadio MetLife de Nueva Jersey y Nueva York, a las 16 horas en Argentina y a las 21 horas en España. Cabe recordar que La Roja eliminó el martes último a Francia en la primera semifinal.

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Ilusión total El combinado dirigido por Lionel Scaloni se hizo fuerte contra los ingleses en los Estados Unidos, a pesar de arrastrar dos suplementarios contra Cabo Verde y Suiza y una remontada de película ante Egipto para llegar a esta instancia. Logró revertir otro resultado adverso con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez. De esta manera, el vigente campeón del mundo sigue su camino en busca de repetir la corona de Qatar 2022 y disputará su séptima definición en una Copa del Mundo. Igualó a Brasil en el segundo lugar de las selecciones con más finales disputadas y quedó a uno del récord (Alemania, 8).

En la vereda opuesta, España buscará la segunda estrella de su historia tras su único título obtenido en Sudáfrica 2010, mientras que Francia no podrá tener la revancha luego de su derrota en Qatar 2022 ante Argentina. El plantel de Luis de la Fuente se llevó la victoria por 2-0 en Dallas por los goles de Mikel Oyarzabal a través de un penal en el primer tiempo y Pedro Porro aumentó la diferencia al inicio del complemento.