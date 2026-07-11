Douglas Haig perdió en Escobar

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El Fogonero cayó 2 a 1 en Ingeniero Maschwitz por la penúltima fecha de la Zona 1 del Federal A. Joaquín Castellano anotó el empate parcial, pero Ramón Villalba le dio el triunfo al local.

Douglas Haig dejó pasar en la tarde de este sábado la oportunidad para asegurar en cancha su clasificación a la Zona Campeonato del Torneo Federal A. En el estadio “República de Armenia”, el Rojinegro perdió 2 a 1 frente a Atlético Escobar por la 17ª y penúltima fecha de la Zona 1 y ahora deberá esperar los resultados que se registren este domingo para conocer si igualmente consigue el pasaje anticipado.

El encuentro, arbitrado por Jonathan Correa, tuvo a un Atlético Escobar decidido a jugarse sus últimas chances de seguir con aspiraciones de clasificación, mientras que el Fogonero buscaba sellar anticipadamente uno de los cinco lugares disponibles.

El local logró abrir el marcador a los 18 minutos del primer tiempo. Lucas Núñez aprovechó su oportunidad y puso el 1 a 0 para Atlético Escobar. Douglas Haig intentó reaccionar y llegó a la igualdad a los 15’ del segundo tiempo. Joaquín Castellano volvió a aparecer y con un remate desde la puerta del área estableció el 1 a 1.

Sin embargo, a los 28 minutos llegó el gol que terminó definiendo el encuentro. Ramón Villalba convirtió el 2 a 1 para el local, que sostuvo la ventaja hasta el pitazo final y se quedó con los tres puntos provocándole al equipo pergaminense su quinta derrota.

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Debut para dos refuerzos El entrenador Sebastián Cejas dispuso la siguiente formación inicial: Facundo Perrone; Agustín Pezzi, Lucas López, Nicolás Canela y Luciano Cuello; Martín Caballo, Brian Meza y Joaquín Castellano; Elián Tus, Jonatan Palacio y Marcos Giménez. En el transcurso del segundo tiempo ingresaron el mediocampista Gonzalo Baglivo y el delantero Martín Schlotthauer, dos de las incorporaciones realizadas por el Rojinegro para afrontar la segunda parte de la temporada.