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Douglas Haig perdió en Escobar

El Fogonero cayó 2 a 1 en Ingeniero Maschwitz por la penúltima fecha de la Zona 1 del Federal A. Joaquín Castellano anotó el empate parcial, pero Ramón Villalba le dio el triunfo al local.

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11 de julio de 2026 a las 06:18 p. m.
Douglas Haig perdió en Escobar
Douglas Haig no pudo en su visita a Atlético Escobar y deberá esperar para asegurar la clasificación a la Zona Campeonato.

Douglas Haig dejó pasar en la tarde de este sábado la oportunidad para asegurar en cancha su clasificación a la Zona Campeonato del Torneo Federal A. En el estadio “República de Armenia”, el Rojinegro perdió 2 a 1 frente a Atlético Escobar por la 17ª y penúltima fecha de la Zona 1 y ahora deberá esperar los resultados que se registren este domingo para conocer si igualmente consigue el pasaje anticipado.

El encuentro, arbitrado por Jonathan Correa, tuvo a un Atlético Escobar decidido a jugarse sus últimas chances de seguir con aspiraciones de clasificación, mientras que el Fogonero buscaba sellar anticipadamente uno de los cinco lugares disponibles.

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El local logró abrir el marcador a los 18 minutos del primer tiempo. Lucas Núñez aprovechó su oportunidad y puso el 1 a 0 para Atlético Escobar. Douglas Haig intentó reaccionar y llegó a la igualdad a los 15’ del segundo tiempo. Joaquín Castellano volvió a aparecer y con un remate desde la puerta del área estableció el 1 a 1.

Sin embargo, a los 28 minutos llegó el gol que terminó definiendo el encuentro. Ramón Villalba convirtió el 2 a 1 para el local, que sostuvo la ventaja hasta el pitazo final y se quedó con los tres puntos provocándole al equipo pergaminense su quinta derrota.

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Debut para dos refuerzos

El entrenador Sebastián Cejas dispuso la siguiente formación inicial: Facundo Perrone; Agustín Pezzi, Lucas López, Nicolás Canela y Luciano Cuello; Martín Caballo, Brian Meza y Joaquín Castellano; Elián Tus, Jonatan Palacio y Marcos Giménez. En el transcurso del segundo tiempo ingresaron el mediocampista Gonzalo Baglivo y el delantero Martín Schlotthauer, dos de las incorporaciones realizadas por el Rojinegro para afrontar la segunda parte de la temporada.

A la espera de otros resultados

Pese a la derrota, Douglas Haig puede asegurar este fin de semana su clasificación a la Zona Campeonato. El equipo pergaminense deberá seguir con atención los encuentros que completarán la fecha este domingo y el lunes para conocer si logra sellar el objetivo una fecha antes del cierre.

Douglas HaigTorneo Federal A
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