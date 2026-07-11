Douglas va por la clasificación anticipada ante Atlético Escobar

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El Fogonero visita a Atlético Escobar por la penúltima fecha de la Zona 1 del Torneo Federal A. Con una victoria se asegurará el pase a la Zona Campeonato sin depender de otros resultados. Sebastián Cejas mantendría la formación que empató con Sportivo Las Parejas.

Llegó la hora de otro examen para Douglas Haig. Este sábado, desde las 15:30, el conjunto pergaminense visitará a Atlético Escobar en el estadio “República de Armenia”, por la 17ª y penúltima fecha de la Zona 1 del Torneo Federal A, con la posibilidad concreta de sellar de manera anticipada la clasificación a la Zona Campeonato.

El encuentro será arbitrado por Jonathan Correa y pondrá frente a frente a dos equipos que afrontan el tramo decisivo de la Fase Regular con objetivos diferentes, aunque igualmente trascendentes. Mientras el Fogonero buscará asegurar un lugar entre los cinco mejores del grupo, Atlético Escobar está obligado a ganar para mantener vivas sus chances de clasificación.

La campaña realizada por Douglas hasta el momento le permite llegar a esta instancia dependiendo exclusivamente de sí mismo. Comparte el liderazgo de la Zona 1 con Sportivo Belgrano de San Francisco, ambos con 28 puntos, producto de ocho victorias, cuatro empates y cuatro derrotas. Con apenas dos fechas por disputarse, el equipo dirigido por Sebastián Cejas tiene una inmejorable oportunidad para alcanzar el primer objetivo que se planteó cuando comenzó el campeonato.

La apuesta por la continuidad La semana de trabajo transcurrió con normalidad y sin inconvenientes físicos de consideración, por lo que todo indica que Sebastián Cejas volverá a confiar en los mismos once futbolistas que iniciaron el empate 0 a 0 frente a Sportivo Las Parejas el pasado fin de semana en el estadio “Miguel Morales”. La única deuda volvió a estar en la definición. Douglas tuvo dificultades para generar situaciones claras ante un rival que apostó a defenderse y terminó resignando dos puntos importantes como local.

Con la intención de mantener una identidad de juego y consolidar una base en este momento decisivo del torneo, Cejas no realizaría modificaciones. La probable formación es la siguiente: Facundo Perrone; Agustín Pezzi, Lucas López, Nicolás Canela y Luciano Cuello; Martín Caballo, Brian Meza y Joaquín Castellano; Elián Tus, Jonatan Palacio y Carlos Arriola.

Un rival obligado a ganar Atlético Escobar llega al compromiso con 18 puntos y ocupa el octavo puesto de la Zona 1. Si bien las posibilidades matemáticas de clasificación todavía existen (está a cinco puntos del quinto puesto con seis puntos por disputar), la realidad indica que necesita ganar y esperar otros resultados para llegar con chances a la última fecha.

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Esa obligación convierte al conjunto bonaerense en un adversario peligroso. No tendrá margen para especular y seguramente buscará asumir el protagonismo desde el comienzo, impulsado además por su condición de local.

Douglas Haig, por su parte, intentará hacer valer la experiencia adquirida durante el torneo en el que construyó una campaña que lo mantuvo siempre en los puestos de privilegio. El desafío será seguir recuperando el rendimiento de la primera parte del certamen.

90 minutos para dar otro paso El Fogonero llega a esta definición respaldado por una campaña sólida. Más allá de algunos altibajos futbolísticos y de la falta de contundencia ofensiva en determinados partidos, el equipo logró sostener una identidad, mantenerse entre los líderes durante gran parte del campeonato y consolidarse como uno de los protagonistas de la Zona 1.