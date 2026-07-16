Rendidos antes Messi: así reaccionaron los medios ingleses a la derrota ante Argentina

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Todos los diarios del equipo rival reconocieron la actuación de Argentina. Elogios al equipo y lamentos por la derrota.

En cuanto el árbitro estadounidense Ismail Elfath señaló el final del partido entre la Argentina e Inglaterra, los principales medios ingleses lamentaron el 2-1 del resultado final. Y cómo la Albiceleste remontó el resultado en Atlanta. “Otro buen Messi”, tituló el diario sensacionalista The Sun. Y agregó: “Los Tres Leones, con el corazón roto tras ser eliminados del Mundial gracias al gol de Lautaro Martínez en tiempo de descuento”.

The Guardian, en cambio, obvia la noticia en la portada de su edición internacional. Prefiere el reinicio de las hostilidades en Medio Oriente y el anuncio de nuevos bombardeos por parte de los Estados Unidos en territorio iraní. En la edición para Reino Unido, en cambio, sí elige hablar del Mundial como tema principal. “Los corazones ingleses, rotos después de que un tardío doblete de la Argentina le brinde la clasificación a la final de la Copa del Mundo”.

En todos lados En otra nota, The Sun amplió: “Los hinchas ingleses, con los corazones rotos, ahogan sus penas mientras Argentina elimina a los Tres Leones del Mundial en la prórroga”. En el texto se lee lo siguiente: “Inglaterra se encaminaba a la final cuando faltaban cinco minutos para el final del tiempo reglamentario, pero los Tres Leones se rindieron”.

The Sun continuó: “Pero los hinchas en pubs y bares de toda Inglaterra quedaron atónitos tras un doblete que puso a Argentina en ventaja en los últimos minutos. Los hinchas, desesperados, no pudieron contener los nervios durante el agotador partido, mientras el tiempo se agotaba contra la Argentina de Messi. Finalmente, quedaron devastados por la remontada de la Albiceleste, y los aficionados volvieron a la cruda realidad tras el encuentro”.

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The Telegraph, por su parte, elige un título gigante: “Inglaterra, afuera”. Y en una nota sobre las actuaciones de los futbolistas en la semifinal disputada en Atlanta, asegura: “Spence brilla en la derrota; Messi magnífico”. Y una curiosidad: enumeran en un texto las “31 artimañas que puso en práctica la Argentina ante Inglaterra”. Hacen alusión, en definitiva, a lo que consideran que fue el juego sucio de la Albiceleste contra su selección.

Rendidos a Messi The Times, en tanto, habla de un “Messi mágico” en su crónica de la semifinal disputada en Atlanta. “Anthony Gordon anota primero, pero el equipo dirigido por Thomas Tuchel concede dos goles sobre el final y queda eliminado en las semifinales de la Copa del Mundo”, se lee en la bajada.