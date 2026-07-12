Fútbol local: Douglas busca extender su arranque perfecto ante Gimnasia

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El Rojinegro es líder de la Zona A con puntaje ideal y visita al Lobo, desde las 15:00. La jornada también tendrá los partidos Argentino-El Socorro, Sports-Alfonzo, Racing-Tráfico’s y Provincial-Juventud. En Primera B completan Rancagua y Arroyo Dulce.

El Torneo 2026 de Primera A de la Liga de Fútbol de Pergamino continuará este domingo con la disputa de la tercera fecha, una jornada que comenzará a perfilar a los principales candidatos en cada zona y que tendrá como principal atractivo la presentación del líder de la Zona A.

Douglas Haig, que arrancó el certamen con dos victorias y seis puntos sobre seis posibles, buscará mantener su andar perfecto cuando visite a Gimnasia y Esgrima desde las 15:00 en el estadio del Lobo. El Fogonero llega como puntero de su grupo y con una importante diferencia de gol luego del contundente triunfo 7 a 0 conseguido en la fecha pasada frente a Provincial. El Rojinegro aventaja por dos puntos a Juventud, que viene de vencer 3 a 1 de local a El Socorro el último jueves.

En la Zona B, en tanto, el líder es Leandro N. Alem, con cuatro puntos, luego de un comienzo que lo mantiene como uno de los protagonistas del campeonato. Detrás se ubican Racing (con un partido menos) y Argentino de Alfonzo, ambos con tres unidades.

La tercera fecha tendrá además un momento especial en todas las canchas. La Liga de Fútbol de Pergamino dispuso la realización de un minuto de silencio antes de los partidos por el fallecimiento del árbitro Brian Salazar, una noticia que generó pesar entre dirigentes, jugadores, entrenadores y todos los integrantes del fútbol local.

Fecha con duelos importantes La programación comenzará a las 15:00 con dos encuentros. Además del choque entre Gimnasia y Douglas Haig, Provincial recibirá a Juventud en otro partido destacado de la Zona A. El actual campeón liguista buscará continuar en los primeros puestos y mantenerse como uno de los candidatos a defender la conquista lograda en 2025.

A las 15:30 se jugarán tres partidos. Sports será local en el “Parque Azul” frente a Argentino de Alfonzo, Racing recibirá a Tráfico’s Old Boys en el estadio “Carlos Morales” y completará la jornada Argentino frente a El Socorro, desde las 16:00, en el estadio “Fernando Bello”.

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Con el formato que se implementó en la temporada pasada, los equipos saben que cada punto será determinante. El torneo está dividido en dos zonas y los dos mejores de cada una avanzarán a las semifinales, por lo que una buena regularidad desde las primeras fechas puede resultar clave.

Lo que dejó la segunda fecha La segunda jornada de Primera A comenzó el sábado 4 de julio con dos encuentros. Douglas Haig ratificó su buen inicio con una goleada frente a Provincial por 7 a 0, mientras que Leandro N. Alem venció como visitante a Tráfico’s Old Boys por 2 a 0. Los partidos previstos para el domingo pasado se suspendieron por las condiciones climáticas y finalmente se disputaron el jueves, aprovechando el feriado nacional.

En esa jornada se completó la fecha con tres encuentros. Juventud y Argentino igualaron 0 a 0, El Socorro consiguió un importante triunfo por 1 a 0 frente a Gimnasia y Racing derrotó como visitante a Argentino de Alfonzo por 1 a 0.

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De esta manera, Douglas Haig quedó como líder de la Zona A con seis puntos, seguido por Juventud con cuatro. En la Zona B, Leandro N. Alem encabeza las posiciones con cuatro unidades.