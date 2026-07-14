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Vuelven las lluvias a San Nicolás: pronostican tormentas más intensas desde el viernes

El ingreso de aire húmedo desde el norte generará varios días de inestabilidad. El viernes se esperan las tormentas más intensas y el mal tiempo continuaría hasta el lunes.

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14 de julio de 2026 a las 07:00 p. m.
Vuelven las lluvias a San Nicolás: pronostican tormentas más intensas desde el viernes

La ciudad de San Nicolás comenzará a experimentar un cambio en las condiciones del tiempo a partir de este miércoles. El ingreso de aire húmedo desde el norte favorecerá la formación de lluvias y tormentas durante varios días, con un pico de inestabilidad previsto para el viernes y mejoras recién hacia comienzos de la próxima semana.

Comienza un período de inestabilidad en San Nicolás

El pronóstico meteorológico anticipa el retorno de la humedad sobre el norte de la provincia de Buenos Aires, impulsada por vientos provenientes del norte y noreste. Este cambio provocará un aumento progresivo de la nubosidad y de las probabilidades de precipitaciones en el partido de San Nicolás.

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Entre el miércoles y el jueves se esperan lluvias de variada intensidad, con probabilidades que podrían alcanzar el 50%. Los fenómenos serían aislados y, por el momento, no es posible determinar con precisión en qué horarios se registrarán.

El viernes será la jornada con mayor riesgo de tormentas

De acuerdo con las previsiones, el viernes será el día más complicado desde el punto de vista meteorológico. Las probabilidades de tormentas aumentarán hasta el 80%, con posibilidad de actividad eléctrica y lluvias de mayor intensidad.

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Los especialistas indican que las condiciones más adversas podrían presentarse entre la mañana y la tarde, por lo que se recomienda seguir las actualizaciones del pronóstico y tomar precauciones en caso de desplazamientos o actividades al aire libre.

El mal tiempo continuaría durante el fin de semana

La inestabilidad no finalizará con el viernes. Para el sábado se prevén lluvias aisladas, mientras que el domingo volverían a incrementarse las probabilidades de tormentas sobre San Nicolás y la región.

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Según el pronóstico vigente, las condiciones de tiempo inestable se mantendrían al menos hasta el lunes, con persistencia de la humedad y posibilidad de nuevas precipitaciones. Recién a comienzos de la próxima semana podrían registrarse mejoras más sostenidas en el estado del tiempo.

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