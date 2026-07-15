De San Nicolás a Venezuela: llegó la ayuda humanitaria para los afectados por el sismo

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San Nicolás

La comunidad venezolana local logró enviar donaciones junto a cargamentos de Rosario y Buenos Aires. La campaña solidaria sigue activa.

La campaña solidaria impulsada por la comunidad venezolana en San Nicolás logró enviar su primer cargamento de asistencia. Los insumos locales se sumaron a colectas de Rosario y Buenos Aires para totalizar 4,5 toneladas de ayuda, la cual ya está siendo distribuida por la Cruz Roja Internacional en las zonas afectadas.

Envío de asistencia humanitaria a zonas de catástrofe Las donaciones de alimentos, indumentaria y medicamentos recolectadas en suelo nicoleño fueron trasladadas a Rosario para consolidar un gran cargamento junto a los aportes de Buenos Aires. En total, las 4,5 toneladas de ayuda humanitaria fueron despachadas en un vuelo de Aerolíneas Argentinas gracias a la gestión de la Asociación de Enfermeros Venezolanos en Argentina (Asoenvear).

La recepción y logística de distribución en el territorio afectado quedó bajo la estricta coordinación de la Cruz Roja Internacional, garantizando que el esfuerzo de los vecinos llegue directamente a las familias damnificadas por los sismos de junio.

Puntos de acopio y donaciones en San Nicolás El éxito de esta primera etapa fue posible gracias al impulso de los organizadores Carlos Leal y María González Parra, quienes destacaron el enorme compromiso de los comerciantes, vecinos e instituciones de la ciudad. Sin embargo, como la emergencia no ha terminado, la campaña solidaria continúa plenamente activa en San Nicolás.

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Para quienes deseen colaborar, el centro de recepción de donaciones sigue funcionando en la calle Bolívar 952 (entre Segundo García y Echagüe, en la zona sur). En esta nueva fase, los coordinadores solicitan prioritariamente productos de higiene personal e insumos médicos de primera necesidad para sumar a los próximos envíos.

Situación actual del terremoto en Venezuela La asistencia externa sigue siendo vital debido a la gravedad de la catástrofe ambiental. Transcurridas más de tres semanas del doble sismo, los reportes oficiales exponen un panorama devastador en las regiones afectadas del país caribeño.