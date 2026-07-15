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De San Nicolás a Venezuela: llegó la ayuda humanitaria para los afectados por el sismo

La comunidad venezolana local logró enviar donaciones junto a cargamentos de Rosario y Buenos Aires. La campaña solidaria sigue activa.

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15 de julio de 2026 a las 03:30 p. m.
De San Nicolás a Venezuela: llegó la ayuda humanitaria para los afectados por el sismo

La campaña solidaria impulsada por la comunidad venezolana en San Nicolás logró enviar su primer cargamento de asistencia. Los insumos locales se sumaron a colectas de Rosario y Buenos Aires para totalizar 4,5 toneladas de ayuda, la cual ya está siendo distribuida por la Cruz Roja Internacional en las zonas afectadas.

Envío de asistencia humanitaria a zonas de catástrofe

Las donaciones de alimentos, indumentaria y medicamentos recolectadas en suelo nicoleño fueron trasladadas a Rosario para consolidar un gran cargamento junto a los aportes de Buenos Aires. En total, las 4,5 toneladas de ayuda humanitaria fueron despachadas en un vuelo de Aerolíneas Argentinas gracias a la gestión de la Asociación de Enfermeros Venezolanos en Argentina (Asoenvear).

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La recepción y logística de distribución en el territorio afectado quedó bajo la estricta coordinación de la Cruz Roja Internacional, garantizando que el esfuerzo de los vecinos llegue directamente a las familias damnificadas por los sismos de junio.

Puntos de acopio y donaciones en San Nicolás

El éxito de esta primera etapa fue posible gracias al impulso de los organizadores Carlos Leal y María González Parra, quienes destacaron el enorme compromiso de los comerciantes, vecinos e instituciones de la ciudad. Sin embargo, como la emergencia no ha terminado, la campaña solidaria continúa plenamente activa en San Nicolás.

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Para quienes deseen colaborar, el centro de recepción de donaciones sigue funcionando en la calle Bolívar 952 (entre Segundo García y Echagüe, en la zona sur). En esta nueva fase, los coordinadores solicitan prioritariamente productos de higiene personal e insumos médicos de primera necesidad para sumar a los próximos envíos.

Situación actual del terremoto en Venezuela

La asistencia externa sigue siendo vital debido a la gravedad de la catástrofe ambiental. Transcurridas más de tres semanas del doble sismo, los reportes oficiales exponen un panorama devastador en las regiones afectadas del país caribeño.

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El último balance registra 4.490 víctimas fatales, más de 16.700 heridos y casi 18.000 personas que perdieron la totalidad de sus hogares. Las tareas de reconstrucción avanzan a paso lento, por lo que miles de familias dependen exclusivamente de la solidaridad internacional para cubrir sus necesidades básicas diarias.

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