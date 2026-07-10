Eco Parque de San Nicolás: Abrió sus puertas San Nicoland con nuevos juegos

San Nicolás

El festival comenzó este 9 de julio con la inauguración de seis nuevas estructuras de juegos y actividades gratuitas para toda la familia.

La ciudad de San Nicolás dio inicio este jueves al festival "San Nicoland", una propuesta gratuita que transformó el Eco Parque en el principal punto de encuentro para las familias durante el receso invernal. La jornada inaugural estuvo marcada por la presentación de nuevos juegos inspirados en la fauna local y una importante convocatoria de vecinos.

San Nicoland comenzó con una gran convocatoria en el Eco Parque Con motivo del feriado por el Día de la Independencia, la Municipalidad de San Nicolás puso en marcha una nueva edición de San Nicoland, un festival pensado para que niños y familias disfruten de las vacaciones de invierno en un entorno natural.

La propuesta permanecerá abierta hasta el 9 de agosto, con entrada libre y gratuita, todos los días entre las 12:00 y las 18:00, ofreciendo múltiples espacios recreativos y actividades para todas las edades.

Durante la jornada inaugural, cientos de vecinos recorrieron el predio del Eco Parque y participaron de las distintas propuestas preparadas para esta edición.

Nuevos juegos inspirados en la fauna autóctona Una de las principales novedades del festival fue la inauguración de seis nuevas estructuras de juegos que se incorporan al tradicional Yaguarón, ícono del Eco Parque desde 2023.

Los nuevos espacios recreativos representan diferentes especies de la fauna local: una lechuza, un cangrejo, una comadreja, un caracol, una araña y un ciempiés. Cada estructura cuenta con sectores para escalar, túneles, toboganes y distintos recorridos diseñados para estimular el juego y la recreación de los más pequeños.

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Además, el predio dispone de un sector exclusivo para la primera infancia, parques inflables, canchas de fútbol y amplios espacios al aire libre para disfrutar en familia.

Actividades gratuitas durante todas las vacaciones de invierno El festival también ofrece servicios complementarios como food trucks, sanitarios y estacionamiento para brindar mayor comodidad a quienes visitan el Eco Parque.

La iniciativa busca consolidar este espacio como uno de los principales atractivos turísticos y recreativos de San Nicolás durante el receso invernal, retomando el éxito de propuestas anteriores que convocaron a miles de vecinos y visitantes de distintas localidades de la región.