San Pedro: Secuestraron una moto con escape antirreglamentario que era conducida por un menor

> San Pedro: Secuestraron una moto con escape antirreglamentario que era conducida por un menor

Región

El operativo se realizó en 25 de Mayo y Güemes. El conductor, menor de edad, no contaba con la documentación obligatoria y el rodado quedó secuestrado por orden del Juzgado de Faltas.

Un operativo de control tránsito realizado en la ciudad de San Pedro terminó con el secuestro de una motocicleta que era conducida por un menor de edad. Durante la inspección, los agentes detectaron que el rodado tenía un escape antirreglamentario, realizaba contraexplosiones y circulaba sin la documentación exigida por la normativa vigente.

Control vehicular en San Pedro: dónde fue el operativo El procedimiento se llevó a cabo este jueves en la intersección de las calles 25 de Mayo y Güemes, donde personal de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad, con el apoyo de efectivos policiales, detuvo una motocicleta que presentaba diversas irregularidades.

Al identificar al conductor, los inspectores comprobaron que se trataba de un menor de edad. Además, verificaron que el vehículo contaba con un escape antirreglamentario que generaba fuertes ruidos mediante contraexplosiones, una práctica que suele provocar reclamos de los vecinos.

La motocicleta fue secuestrada por falta de documentación Durante el control, las autoridades solicitaron la documentación obligatoria para circular, pero constataron que el conductor no poseía los papeles requeridos.

Seguí leyendo San Nicolás Eco Parque de San Nicolás: Abrió sus puertas San Nicoland con nuevos juegos

Frente a estas infracciones, los agentes procedieron al secuestro inmediato de la motocicleta, que quedó a disposición del Juzgado de Faltas de San Pedro, organismo que determinará las sanciones correspondientes de acuerdo con la legislación vigente.

Intensifican los controles por escapes modificados y ruidos molestos Desde el Municipio señalaron que este procedimiento forma parte de una serie de operativos preventivos que se vienen desarrollando en distintos sectores de la ciudad con el objetivo de reforzar la seguridad vial y mejorar la convivencia urbana.