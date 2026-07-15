San Nicolás: El CFP N° 402 abre la inscripción para nuevos cursos gratuitos con rápida salida laboral
La institución educativa ofrece capacitaciones en tecnología, turismo y gastronomía. Conocé las sedes de cursada, los horarios y los requisitos.
El Centro de Formación Profesional N° 402 de San Nicolás lanzó su nueva y variada oferta de capacitaciones para la comunidad. Con propuestas adaptadas a las demandas del mercado laboral actual, la institución busca brindar herramientas clave para la inserción laboral inmediata a través de trayectos formativos totalmente gratuitos y oficiales.
Qué cursos se pueden estudiar en el CFP 402
La oferta académica de este ciclo abarca diversas áreas profesionales diseñadas para potenciar el perfil laboral de los estudiantes. Entre las opciones tecnológicas y administrativas se destacan los cursos de Programador Web, Diseño Gráfico Nivel 1 y Administración y Conducción de Recursos Humanos.
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Por otra parte, el sector de servicios y hospitalidad cuenta con las especialidades de Recepcionista y Conserje de Hotel y Coordinador Turístico. Finalmente, el área social y gastronómica incluye las formaciones de Auxiliar en Instituciones Educativas y Elaborador de Pastas Alimenticias, ofreciendo alternativas para todos los intereses.
Dónde se cursa y cuáles son las sedes disponibles
Con el objetivo de descentralizar la formación y acercar las aulas a los vecinos, las clases se dictarán tanto en el edificio propio de la institución como en distintos espacios asociados de la ciudad de San Nicolás.
Sede central del CFP N° 402: Ubicada en Einstein 548.
Centro de Empleados de Comercio: Las actividades se desarrollarán en Garibaldi 199.
Centro Juvenil San Luis Gonzaga: Espacio alternativo situado en Catamarca 1267.
Cada propuesta cuenta con días y horarios específicos adaptados para facilitar la asistencia de los alumnos que trabajan o tienen otras obligaciones diarias.
Requisitos de inscripción y vías de contacto oficiales
Las personas interesadas en sumarse a cualquiera de las capacitaciones deben presentar la documentación básica obligatoria. Los requisitos incluyen dos fotocopias del DNI y una fotocopia de los estudios cursados hasta el momento.
Para realizar consultas sobre la disponibilidad de vacantes o resolver dudas particulares, la institución habilitó diferentes canales de atención:
Atención telefónica: Comunicándose al número 4454782.
Sitio web oficial: Redireccionando a www.cfp402sn.edu.ar.
Redes sociales: A través de Facebook (CFP Cuatrocientos Dos San Nicolás) y en Instagram (@CFP402).