> San Nicolás: Reclamo salarial paraliza la actividad de dos empresas en el Puerto

San Nicolás

Trabajadores de PTP y Sudinter mantienen un paro por salarios adeudados y reclaman respuestas ante incumplimientos laborales que afectan a unas 70 familias.

La actividad de dos empresas que operan en el Puerto de la ciudad de San Nicolás permanece paralizada debido a un conflicto salarial que se profundizó en las últimas horas. Trabajadores de PTP y Sudinter mantienen una medida de fuerza en reclamo por el pago de haberes, el aguinaldo y diferencias salariales, mientras esperan una respuesta de las firmas involucradas.

Conflicto salarial en el Puerto San Nicolás: cuáles son los reclamos El conflicto laboral se viene desarrollando desde hace varios meses y, según denunciaron desde el Sindicato de Camioneros de San Nicolás, involucra a entre 65 y 70 familias que dependen de la actividad de las empresas PTP y Sudinter.

El secretario gremial Néstor Martínez explicó que el problema no se limita al atraso en el pago de los salarios correspondientes al mes de junio, sino que también existen diferencias en la liquidación de haberes por la falta de reconocimiento de distintos ítems contemplados en el Convenio Colectivo de Trabajo 40/89.

A esa situación se suma el incumplimiento en el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC) correspondiente al primer semestre, lo que agravó el malestar entre los trabajadores.

Cómo se desarrolla la medida de fuerza en PTP y Sudinter La protesta comenzó con la realización de asambleas en los distintos turnos laborales, luego avanzó hacia una retención de tareas y finalmente derivó en un paro total de actividades.

Desde el Sindicato de Camioneros aclararon que la medida de fuerza no incluye bloqueos en los accesos al Puerto San Nicolás, sino que responde exclusivamente a la decisión de los trabajadores de suspender sus tareas hasta obtener una respuesta de las empresas.

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El reclamo también cuenta con el respaldo del gremio de Guincheros y Capataces de Puerto, cuyos afiliados denunciaron situaciones similares relacionadas con el pago de salarios y otros conceptos laborales.

La actividad del resto del puerto continúa con normalidad Mientras PTP y Sudinter permanecen completamente paralizadas, el resto de las empresas que operan dentro del Puerto San Nicolás continúa desarrollando sus actividades sin inconvenientes.

Según indicó Martínez, tanto la planta ubicada sobre Camino de la Costa como las operaciones portuarias de las empresas afectadas siguen detenidas, a la espera de una comunicación oficial que establezca una fecha de pago o una propuesta para destrabar el conflicto.