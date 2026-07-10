> Rodada Patria: familias de San Nicolás celebraron el 9 de Julio sobre dos ruedas

San Nicolás

La segunda edición de la Rodada Patria reunió a vecinos de todas las edades en San Nicolás y sus organizadores ya proyectan nuevas bicicleteadas.

10 de julio de 2026 a las 10:07 a. m.

10 de julio de 2026 a las 10:07 a. m.

Con banderas argentinas, bicicletas y espíritu patriótico, decenas de vecinos de la ciudad de San Nicolás participaron este 9 de Julio de una nueva edición de la Rodada Patria, una propuesta gratuita y familiar organizada por integrantes de Fénix Cicloturismo que volvió a combinar deporte, recreación y celebración de la Independencia.

Una bicicleteada para celebrar el Día de la Independencia La iniciativa fue impulsada por Miguel y Román Lía, padre e hijo e integrantes de Fénix Cicloturismo, con el objetivo de ofrecer una actividad diferente para conmemorar el 9 de Julio. La propuesta convocó a personas de distintas edades, que recorrieron las calles de San Nicolás luciendo camisetas celestes y blancas y portando banderas argentinas.

Según explicó Román Lía, la idea nació de combinar dos de sus pasiones: el ciclismo y las fechas patrias. El propósito fue generar un espacio donde las familias pudieran compartir una jornada al aire libre, promoviendo hábitos saludables y fortaleciendo el sentido de pertenencia.

El organizador destacó que el deporte permite unir a personas de distintas generaciones y convertir una fecha histórica en una experiencia recreativa para toda la comunidad.

Rodada Patria: una propuesta familiar que sigue creciendo La bicicleteada tuvo su segunda edición y volvió a mostrar un crecimiento en la cantidad de participantes. Desde la organización señalaron que cada encuentro incorpora nuevos vecinos, consolidando una actividad que ya comienza a instalarse en el calendario local.

La convocatoria estuvo abierta a toda la comunidad, sin importar la edad o el tipo de bicicleta. Como únicas recomendaciones, los organizadores pidieron utilizar casco, revisar previamente el estado del rodado y respetar las normas de tránsito durante todo el recorrido.

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Además, explicaron que cada circuito se planifica priorizando la seguridad de los participantes y recorriendo distintos sectores representativos de la ciudad.

Fénix Cicloturismo ya proyecta nuevas bicicleteadas Tras la buena respuesta obtenida, Miguel y Román Lía ya trabajan en futuras ediciones de la propuesta. Entre las alternativas que analizan se encuentra una bicicleteada especial con motivo del Día del Niño, además de otros encuentros temáticos a lo largo del año.

Para los organizadores, el mayor reconocimiento llega al ver a familias completas disfrutando del recorrido, niños compartiendo la actividad y vecinos que fortalecen vínculos a través del deporte.