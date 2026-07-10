> San Antonio de Areco: Ampliaron el Laboratorio de Microbiología del Hospital Zerboni

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La obra incorporó nuevos espacios, equipamiento y mejoras edilicias para optimizar el funcionamiento del área de microbiología del hospital municipal.

10 de julio de 2026 a las 11:32 a. m.

10 de julio de 2026 a las 11:32 a. m.

El Municipio inauguró la ampliación y puesta en valor del Laboratorio de Microbiología del Hospital Municipal Emilio Zerboni, de la ciudad de San Antonio de Areco, una obra que permitió sumar nuevos espacios de trabajo y mejorar las condiciones del servicio con una inversión superior a los 22 millones de pesos.

Nueva infraestructura para el Laboratorio de Microbiología del Hospital Zerboni El acto de inauguración fue encabezado por el intendente Francisco Ratto, junto a autoridades del área de Salud, trabajadores del hospital, integrantes de la Cooperadora, concejales y vecinos que acompañaron la presentación de la obra.

Según informó oficialmente el Municipio, la intervención tuvo una inversión de 22.155.000 pesos y permitió ampliar en 13,50 metros cuadrados la superficie del laboratorio existente, generando un espacio más adecuado para las tareas que desarrolla el personal.

La obra contempló la extensión del sector y su vinculación con las instalaciones actuales, permitiendo una mejor distribución de los espacios y una optimización de las condiciones de trabajo dentro del servicio.

Qué mejoras incorporó la ampliación del laboratorio municipal Los trabajos realizados incluyeron la construcción de una nueva cubierta de techo, colocación de cielorrasos, incorporación de iluminación LED y la instalación de pisos vinílicos de alto tránsito con zócalos sanitarios.

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Además, se sumó una nueva mesada con bacha, se reorganizó la ubicación del equipamiento existente y se colocaron nuevas aberturas de aluminio que permiten integrar el laboratorio con el consultorio lindero.

Desde el Municipio destacaron que estas mejoras apuntan a brindar un espacio más funcional, seguro y acorde a las necesidades del personal que desarrolla tareas vinculadas al diagnóstico microbiológico.

El Hospital Zerboni continúa con mejoras en sus servicios de salud La ampliación del Laboratorio de Microbiología forma parte de las acciones destinadas a fortalecer la infraestructura sanitaria del Hospital Municipal Emilio Zerboni y mejorar la atención que reciben los vecinos.