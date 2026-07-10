Crecen los hechos de violencia en Baradero: un alumno sufrió una fractura de nariz tras ser atacado al salir de la escuela

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Región

Un adolescente de 13 años fue agredido por otro estudiante en inmediaciones de la Escuela Industrial. La Justicia investiga el caso, caratulado como lesiones graves.

10 de julio de 2026 a las 11:25 a. m.

10 de julio de 2026 a las 11:25 a. m.

Un nuevo episodio de violencia entre adolescentes generó preocupación en la comunidad educativa luego de que un alumno de 13 años resultara herido tras ser atacado al finalizar la jornada escolar. El hecho ocurrió en las inmediaciones de la Escuela Industrial de la ciudad de Baradero y quedó bajo investigación judicial.

Según trascendió, la denuncia fue presentada por la madre del menor, quien relató ante las autoridades que su hijo habría sido golpeado por un compañero cuando ambos se retiraban del establecimiento educativo. Como consecuencia de la agresión, el adolescente sufrió una fractura en la pirámide nasal, una lesión considerada de carácter grave.

Investigan una agresión entre alumnos ocurrida a la salida de la escuela De acuerdo con la información incorporada en la denuncia, el conflicto entre los dos jóvenes no sería reciente, ya que existirían antecedentes de enfrentamientos y diferencias previas entre ambos.

El ataque habría ocurrido en un momento posterior a la salida de clases, cuando los estudiantes ya se encontraban fuera del edificio escolar. La situación generó la intervención de las autoridades correspondientes, que comenzaron a trabajar para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la agresión.

La causa fue caratulada como lesiones graves y quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar las responsabilidades y avanzar con las medidas correspondientes.

La familia pidió el cese del hostigamiento contra el adolescente Tras el episodio, la familia del joven solicitó que finalicen las situaciones de hostigamiento que, según indicaron, venían registrándose con anterioridad entre los adolescentes involucrados.

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La preocupación de los padres apunta no solamente a la gravedad de la lesión física sufrida por el menor, sino también al contexto previo que habría derivado en este nuevo enfrentamiento.

Desde el entorno familiar reclamaron que se adopten medidas para evitar nuevos episodios y garantizar la tranquilidad del adolescente dentro y fuera del ámbito escolar.

La Justicia avanza en la identificación del presunto agresor En el marco de la investigación, se iniciaron actuaciones para identificar formalmente al presunto agresor y proceder a su notificación.

Las autoridades judiciales deberán analizar los testimonios y elementos reunidos para establecer cómo ocurrió el hecho y cuáles serán los pasos a seguir.