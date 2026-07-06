Artistas de Pergamino llevan su arte textil a la mayor muestra al aire libre de España

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Cultura

Tras un proceso de investigación y producción desarrollado en la Galería ArteMás de Pergamino, 20 artistas locales y cinco de Cañada de Gómez fueron seleccionadas para participar de Art al Vent, la reconocida exposición internacional de arte textil que se realiza en Gata de Gorgos, España.

Durante el 2025 se realiza en la Galería ArteMás de Pergamino, coordinada por Marcela Cenacchi, Stella Orlando y Silvina Morris, el Taller “Sellos, estampas, sudarios y otras impresiones”, seis Encuentros de Investigación y Producción Artística Contemporánea, a cargo de la artista y docente Viviana Andrada.

Ese mismo año como cierre del taller se realizó una muestra con todos los participantes, quienes contaron sus recorridos de investigación, caminos exploratorios y procesos creativos a través de sus obras.

Una vez finalizada la muestra, Viviana Andrada invita a las artistas locales a participar en la convocatoria Art al Vent, que actualmente es la Muestra al Aire Libre de Arte Textil más importante de España y, asimismo, es la exposición más internacional que se celebra en la comunidad valenciana.

Tradición popular en Gata de Gorgos La tradición popular de colgar colchas en las balconadas al paso de una procesión, ha estado, hasta hace pocas décadas, muy arraigada y se ha mantenido muy viva en el municipio de Gata de Gorgos. Por tal motivo, la Escuela de Plástica Experimental A. Vives dependiendo del Ayuntamiento de Gata, propone conjuntar la creación de arte textil contemporáneas con la tradición existente y de ahí surge Art al Vent.

Las telas tienen el mismo tamaño que las colchas tradicionales, con la idea de que puedan moverse libremente por el viento. La muestra es sobre la calle principal y en ediciones anteriores han llegado a participar 25 países diferentes provenientes de 5 continentes.

Es un acontecimiento que reúne a artesanos, establecimientos gastronómicos, recitales, conferencias.

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Veinte artistas de Pergamino presentes Pergamino dijo sí a la invitación. Veinte mujeres trabajando juntas que participaron del mencionado taller, se sumaron a la invitación de Viviana Andrada, artista plástica, docente e investigadora que nació en Cañada de Gómez y en donde también realiza la propuesta a cinco artistas de dicha localidad. A través de su estímulo, acompañamiento en los procesos de cada manta, las veinticinco mujeres eligen las temáticas que abordarían en cada obra, temáticas que tienen que ver con el contexto histórico, político, social actual; temáticas que consideraron importante visibilizar.

El arte textil ha sido históricamente ligado, anudado a lo artesanal, a lo íntimo, a lo femenino, en esta oportunidad, sale a la calle para decir, contar, gritar lo que ya no se puede silenciar de nuestro contexto y sentires.

Salir a la calle es la revolución y motivación que justamente movilizó a estas mujeres y a su coordinadora a representar a nuestro país y a sus respectivas ciudades.