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Milena Pergamino presenta La viudita, la primera novela de Agustina Sétula

La editorial local celebrará este miércoles 9 de julio el lanzamiento del debut literario de la escritora pergaminense, conocida también como La poeta cocina. La presentación, con entrada libre y gratuita, combinará lecturas, música en vivo e intervenciones artísticas.

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06 de julio de 2026 a las 01:26 p. m.
Milena Pergamino presenta La viudita, la primera novela de Agustina Sétula
Agustina Sétula presentará La viudita, su primera novela, en un encuentro organizado por la editorial Milena Pergamino.

Este jueves 9 de julio, coincidiendo con la fecha patria, la editorial Milena Pergamino invita a la comunidad a celebrar el nacimiento de un nuevo libro. Se trata de La viudita, la esperada primera novela de Agustina Sétula.

Conocida en Pergamino y la región bajo el calor de su alter ego La poeta cocina, Agustina, quien dicta talleres de lectura y escritura en la ciudad, transita ambos universos con tanta fluidez que logra borrar los supuestos límites entre el plato y la página. Sin que la gastronomía sea el tema de su novela, su escritura confirma que cocinar es otra forma de hacer ficción y que la literatura crece donde se nos antoje.

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“Desde la editorial apostamos con entusiasmo a su potente e inagotable universo creativo, que hoy se materializa en su primera publicación formal”, expresan desde Milena Pergamino.

La cita será a partir de las 20:00 en el Centro Cultural Registarte (Sarratea 221). La actividad es con entrada libre y gratuita, y el espacio contará con barra de bebidas y comidas para acompañar la velada.

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Presentación de La viudita con música y lecturas

Una presentación en movimiento y con pulso de rock Fiel al espíritu de Milena Pergamino, la noche se transformará en una experiencia colectiva e interactiva que habitará todo el centro cultural. El encuentro cruzará música y lecturas de la mano de un gran seleccionado de artistas invitados: Fer Vallejo abrirá la noche en movimiento; Leo Bramajo trae versiones artesanales de Los Redondos; el equipo de la editorial dialogará con Brenda Re para activar una propuesta interactiva con el público; Solitario Juan intervendrá musicalmente desde rincones inesperados del espacio con canciones de Pez y Pity Álvarez; y el cierre acústico estará a cargo de Karen Scrimzi y Martín Gandoy con clásicos del rock nacional.

“Desde la editorial queremos invitar a toda la comunidad a habitar este encuentro, apoyar la literatura local y brindar por la potencia de las nuevas voces de nuestra narrativa”, concluyen.

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Instagram: @milenapergamino

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