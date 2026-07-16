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La música y la danza folklórica se reúnen en una Gran Peña en Bellas Artes

La Escuela Municipal de Bellas Artes será escenario este viernes de una noche dedicada a las tradiciones populares, con la participación de coros, músicos, ballets y malambistas de Pergamino y la región.

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16 de julio de 2026 a las 11:12 a. m.
La música y la danza folklórica se reúnen en una Gran Peña en Bellas Artes
La Gran Peña reunirá a músicos, bailarines y malambistas en una noche dedicada al folklore.

La Escuela Municipal de Bellas Artes abrirá sus puertas este viernes para vivir una nueva edición de la Gran Peña, una propuesta que reunirá a destacados artistas locales y regionales en una velada donde la música y la danza folklórica serán las grandes protagonistas.

Sobre el escenario actuarán el Coro Municipal de Niños y Jóvenes de Pergamino, dirigido por Mariana Ramallo y Natalia Ramallo; Don Juan Bravo Trío; el músico entrerriano Valentín Hobbal, oriundo de Nogoyá; y Fernando Basanta Finn, quienes ofrecerán un repertorio inspirado en las raíces de la música popular argentina.

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La danza también tendrá un lugar central con las presentaciones del Taller de Folklore del Centro de Jubilados de Rancagua, El Andariego, Espacio de Arte Popular El Candil, el Ballet Infantil de la Escuela Municipal de Bellas Artes, la Agrupación de Danzas Cruz del Sur, de Conesa, y los malambistas Isac Saavedra, Fernando Sosa y Valentín Hobbal.

La Gran Peña comenzará a las 21:00 en la sede de la Escuela Municipal de Bellas Artes, ubicada en la esquina de avenida Alsina y Moreno.

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Habrá servicio de bufet y las entradas ya se encuentran en venta. Una propuesta ideal para disfrutar de una noche de encuentro, música y tradiciones en familia.

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