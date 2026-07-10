Un fin de semana para disfrutar en Pergamino: música, teatro, cine, ferias y museos

> Un fin de semana para disfrutar en Pergamino: música, teatro, cine, ferias y museos

Cultura

La agenda cultural ofrece propuestas para todos los gustos. Habrá recitales, espectáculos, exposiciones de arte, estrenos de cine, actividades al aire libre, ferias de emprendedores, encuentros folklóricos y espacios patrimoniales abiertos para recorrer en la ciudad y las localidades del Partido.

10 de julio de 2026 a las 09:24 a. m.

10 de julio de 2026 a las 09:24 a. m.

Pergamino vivirá un fin de semana con una intensa actividad cultural y recreativa, con opciones para disfrutar en familia, con amigos o en pareja. La programación reúne recitales en distintos escenarios, tributos musicales, espectáculos bailables, una nueva edición de la OcamFeria, el Gran Concierto de Graduación de VibraSuzuki, propuestas folklóricas al aire libre, los estrenos cinematográficos de Evil Dead: En Llamas y Moana live action, además de muestras de arte y la posibilidad de recorrer los museos de la ciudad y de Mariano Benítez. Una agenda variada que combina música, danza, cine, patrimonio e identidad local para disfrutar durante todo el fin de semana.

Museo Municipal Nuestro Museo En el Museo Municipal de Pergamino se habilitó la muestra Nuestro Museo, una propuesta colectiva construida por estudiantes y docentes de establecimientos educativos del distrito, que pone en valor las historias, los recuerdos y las identidades que conforman el patrimonio cultural de la comunidad.

Avenida Alsina 405. Viernes cerrado. El sábado y domingo de 10:00 a 13:00 y de 16:30 a 20:00. Entrada libre y gratuita.

Artemás Diversidad creativa En la galería ArteMás se habilitó la muestra Diversidad creativa, integrada por Ana Adba, Gloria Blanco, Ester Cascardo, Graciela Castellano, Silvia Giménez, Sebastián Grondona y Ana Malmierca. El grupo presenta una selección de trabajos realizados en el último período, cada uno siguiendo una línea personal y única.

Echevarría 555, a las 19:00. Entrada libre y gratuita. La muestra podrá visitarse los miércoles, jueves y viernes de 17.30 a 19:30.

Florentino Teatro Bar Sabina y yo Este viernes vuelve a Florentino Teatro Bar Sabina y Yo, el tributo al cantautor Joaquín Sabina, a cargo de Pepe Táljame, Chelo Arce y Diego Casafú.

Lorenzo Moreno 982, a las 21:00. Reservas al 2477 554459.

Cinema Pergamino Dos estrenos Este viernes Cinema Pergamino se estrenas las películas Evil Dead: En Llamas y Moana live action. Además, continúan en cartel Toy Story 5 y Minions y Monstruos.

Complejo LA OPINION Plaza. Más información y reserva de entradas al 2477 414211 (solo por la tarde). Días y horarios de proyecciones en el Instagram: @cinemaperga

El Yerta Club Cultural Manzanilla Este viernes El Yerta Club Cultural cierra la semana con cumbia. Toca Manzanilla y & drink team: Fer Vallejo en voz y guitarra; José Temprana junto a Matías y Franco Lanzillotta en percusión; Marcos Montero en piano y Cecilia Manzoni en acordeón.

Estrada 1953, a las 21:00. Más información al 2477 550011 o al Instagram @elyertacc

Barra y servicio de bufet autogestionado por el espacio.

Bufet 88 bailable Música y baile Este viernes y sábado habrá música y baile en Bufet 88. Este viernes se presenta el Tigre Goro. El sábado se presenta el Rey Juan Carlos. “Vení a alentar a la Selección”. Entrada gratis hasta las 23:00. En las dos veladas se contará con la musicalización del DJ Gustavo.

Almafuerte 160, viernes a las 21:30; sábado a las 21:00. Anticipadas para viernes a $6000. Reservas al 2477 454321.

Ritmo Club Resto Bar Música Ritmo Club Resto Bar anuncia su programación del fin de semana: este viernes Matito Tony Vercellino presenta Ritual Macumbero. El domingo será el festejo del cumpleaños de Maty.

Avenida Alsina 950. Viernes a las 21:30; domingo a las 20:30. Reservas al 2477 318000.

Club Centenario Mambos y Chelo La Bestia Este domingo se presentan en el salón de eventos Club Centenario Mambos y Chelo La Bestia. (Damas gratis hasta las 22:00).

Avenida Juan B. Justo 2100-2198. Reservas al whatsApp 2477597446.

Teatro Unión Ferroviaria VibraSuzuki Este domingo en el Teatro Unión Ferroviaria, Espacio de Educación Musical VibraSuzuki brindará el Gran Concierto de Graduación en un encuentro que reunirá en el escenario a estudiantes, docentes y familias para celebrar el crecimiento musical y personal de quienes culminan distintas etapas de formación.

Avenida Alsina 530, a las 18:00. @vibrasuzuki.ar

Manuel Ocampo Feria de la Independencia Este domingo en Manuel Ocampo se llevará a cabo la Feria de la Independencia. Organizado por OcamFeria, como cada encuentro habrá música en vivo, artesanos, emprendedores, gastronomía y entretenimientos. Sobre el escenario estarán el grupo de danzas Raíces de mi pueblo, el taller de folklore Nunca es tarde, y los cantantes Ramiro Córdoba y Nai Berón. La conducción estará a cargo de Juampi Martínez y el sonido será responsabilidad de Eduardo Ubillos.

De 11:30 a 17:30. Entrada libre y gratuita.

Parque Belgrano Bailecitos Domingueros Este domingo se concretará un nuevo encuentro de Bailecitos Domingueros. Una propuesta organizada por el espacio Felices en el Folklore, junto a la Subsecretaría de Cultura, que continúa creciendo encuentro tras encuentro y convocando a vecinos de distintas edades para compartir una tarde de música, danza y tradición.

A las 14:00. Entrada libre y gratuita.

Seguí leyendo Pergamino Cinema Pergamino renueva su cartelera con Evil Dead: En Llamas y Moana live action

Museo Héroes de Malvinas Visita El Museo Héroes de Malvinas podrá visitarse de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00; jueves, viernes y sábados, de 16:30 a 20:00; y sábado y domingos, de 10:00 a 13:00.

Alsina 383, dentro del predio del ex Ferrocarril Mitre. Entrada libre y gratuita.

Casa Natal Illia Visita al Museo El Museo Casa Natal Don Arturo Illia, una de las pocas casas natales de presidentes argentinos que se mantienen en pie en el país y que sigue perteneciendo a la familia, tiene visitas guiadas los sábados, de 16:00 a 18:00 y domingos, de 10:00 a 11:30. Entrada libre y gratuita.

Avenida Jáuregui y Becerra.

Mariano Benítez Museo Batallas de Cepeda El Museo Batallas de Cepeda ubicado en la localidad de Mariano Benítez, podrá visitarse los sábados, domingos y feriados de 14:30 a 16:30. Durante el recorrido los visitantes pueden conocer tres unidades temáticas principales: Las Batallas, la historia del pueblo y la Casa Villanueva. Como siempre, el acceso será libre y gratuito, con el objetivo de favorecer la visita de vecinos, turistas y escuelas de la región.

Museo Municipal Historia de Pergamino En el Museo Municipal “Giuníppero Castellano”. Viernes cerrado. El sábado y domingo de 10:00 a 13:00 y de 16:30 a 20:00. Entrada libre y gratuita.