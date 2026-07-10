San Pedro: "Calle Patria" llega con dos días de música, gastronomía, concursos y actividades para toda la familia

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El festival se realizará este viernes y sábado en Plaza Constitución con entrada gratuita, espectáculos locales, feria, patio gastronómico y premios.

10 de julio de 2026 a las 09:31 a. m.

10 de julio de 2026 a las 09:31 a. m.

Con una propuesta pensada para disfrutar en familia durante el fin de semana largo, en la ciudad de San Pedro, "Calle Patria" ofrecerá dos jornadas repletas de actividades culturales, espectáculos musicales, gastronomía y concursos. El evento se desarrollará este viernes 10 y sábado 11 de julio en la Plaza Constitución, con entrada libre y gratuita para vecinos y turistas.

Un festival para disfrutar durante el fin de semana largo La ciudad se prepara para vivir una nueva edición de "Calle Patria", una iniciativa que busca fortalecer los espacios de encuentro y promover el talento local a través de una programación que combinará música, danza, gastronomía y propuestas recreativas para todas las edades.

Desde las 11 de la mañana, la Plaza Constitución se convertirá en el epicentro de los festejos con una feria de emprendedores, un amplio patio gastronómico, inflables para los más pequeños y una atractiva muestra de autos antiguos que podrá ser recorrida durante ambas jornadas.

Además, la cantina oficial del evento estará a cargo del Paraná Fútbol Club, que ofrecerá distintas opciones gastronómicas para acompañar las actividades previstas durante todo el día.

Artistas locales serán protagonistas del escenario principal A partir de las 14 horas, el escenario principal abrirá sus puertas con una programación integrada exclusivamente por artistas de la región.

El viernes, la actividad comenzará con una clase abierta de zumba a cargo de Eugenia Novaro y continuará con las presentaciones de Pablo Ferreira, El Salón de Angelina junto a Sol Altoaguirre, Aluminé Cardozo, Juan Carlos Juárez, Baby Urban, Matías Peluchón, Oscar Díaz y un cierre con tango encabezado por Marita Sbert.

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El sábado, la programación incluirá una exhibición de la Escuela de Patín de Paraná F.C., seguida por los espectáculos de The Cowboys Stomp, La Fortinera, Jesús El Colibrí, Pialando Recuerdos, Diego Orrego y la agrupación Nuevos Caminos, que aportarán una variada propuesta musical y artística para el público.

Concursos con premios para comercios y emprendedores Uno de los principales atractivos de esta edición será la realización de dos concursos que repartirán premios de 100.000 pesos cada uno.

El primero estará dirigido a los stands y carros gastronómicos que participen del festival, mientras que el segundo premiará la mejor vidriera patria entre los comercios de la ciudad.

La convocatoria invita a decorar los locales con los colores celeste y blanco y resaltar la identidad local. El jurado evaluará aspectos como la creatividad, la iluminación, la representación de las tradiciones nacionales y la incorporación de elementos característicos de San Pedro, como el río, la producción de naranjas, duraznos y los tradicionales dulces regionales.