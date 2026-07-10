Acevedo celebra este sábado el Festival Patrio con música, danza y un fin solidario
La jornada se desarrollará desde las 11:00 en la calle principal de la localidad. Habrá espectáculos en vivo, propuestas gastronómicas y todo lo recaudado se destinará a seguir mejorando la iluminación del pueblo.
La localidad de Acevedo vivirá este sábado una jornada de encuentro, tradición y solidaridad con la realización del Festival Patrio, que comenzará a las 11:00 en la calle principal del pueblo.
El evento reunirá a vecinos y visitantes en una propuesta pensada para disfrutar en familia, con una variada programación artística y gastronómica. Además, tendrá un importante objetivo comunitario: todo lo recaudado será destinado a continuar con las mejoras de la infraestructura lumínica de la localidad.
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Sobre el escenario se presentarán Marcos Emanuel, Coco Scalbi, Héctor Taboada, el ballet Identidad, el Ballet Chaveray de Salto y artistas de la región, quienes ofrecerán un amplio repertorio de música y danzas tradicionales.
Durante toda la jornada también funcionarán un bufet, una cantina y food trucks con distintas opciones para el almuerzo y la merienda, completando una propuesta que busca reunir a toda la comunidad en un ambiente festivo.
Desde la organización extendieron la invitación a participar con un mensaje sencillo y familiar: "Traé el mate, la reposera y venite a pasar un gran día", alentando a vecinos de Acevedo y de las localidades cercanas a sumarse a esta celebración patria que combina cultura, gastronomía y compromiso con el crecimiento del pueblo.