> Acevedo celebra este sábado el Festival Patrio con música, danza y un fin solidario

Cultura

La jornada se desarrollará desde las 11:00 en la calle principal de la localidad. Habrá espectáculos en vivo, propuestas gastronómicas y todo lo recaudado se destinará a seguir mejorando la iluminación del pueblo.

La localidad de Acevedo vivirá este sábado una jornada de encuentro, tradición y solidaridad con la realización del Festival Patrio, que comenzará a las 11:00 en la calle principal del pueblo.

El evento reunirá a vecinos y visitantes en una propuesta pensada para disfrutar en familia, con una variada programación artística y gastronómica. Además, tendrá un importante objetivo comunitario: todo lo recaudado será destinado a continuar con las mejoras de la infraestructura lumínica de la localidad.

Sobre el escenario se presentarán Marcos Emanuel, Coco Scalbi, Héctor Taboada, el ballet Identidad, el Ballet Chaveray de Salto y artistas de la región, quienes ofrecerán un amplio repertorio de música y danzas tradicionales.

Durante toda la jornada también funcionarán un bufet, una cantina y food trucks con distintas opciones para el almuerzo y la merienda, completando una propuesta que busca reunir a toda la comunidad en un ambiente festivo.