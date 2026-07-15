Primer Festival de Tango con una gran noche de música, danza y orquestas locales

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Cultura

El Conservatorio de Música Pergamino será escenario este viernes del Primer Festival de Tango de Pergamino. La propuesta reunirá una clase abierta de danza, cuatro destacadas formaciones tangueras de la ciudad.

El Conservatorio de Música Pergamino abrirá sus puertas este viernes a las 20:00, para recibir el Primer Festival de Tango de la ciudad de Pergamino, una propuesta que reunirá a músicos, bailarines y amantes del 2x4 en una noche dedicada a uno de los géneros más representativos de la cultura argentina.

La actividad se desarrollará en la sede de la institución, ubicada en San Martín 621, y comenzará con una clase de tango para principiantes a cargo del bailarín y cantante Federico González. A continuación, subirán al escenario el ensamble de guitarras Los Taitas, la Orquesta Típica Madrugada, el Quinteto Dársena y la Orquesta Típica El Desbande, cuatro formaciones integradas por docentes, estudiantes y egresados del Conservatorio que representan el presente del tango en Pergamino.

Además de disfrutar de la música en vivo, el público podrá compartir una velada que contará con servicio de bufet.

"Los esperamos para compartir una hermosa noche de tango", expresaron desde la organización, destacando que el festival nace con el objetivo de consolidarse como un espacio de encuentro para músicos, bailarines y aficionados al género.

Las entradas pueden adquirirse comunicándose al 2477 363842 o directamente en la sede del Conservatorio.

Un festival con fuerte identidad local El encuentro reunirá a algunas de las agrupaciones tangueras representativas del Conservatorio de Música, cada una con una propuesta artística particular, pero unidas por un mismo objetivo: mantener vigente el tango y transmitirlo a las nuevas generaciones.

-Quinteto Dársena

Nacido a fines de 2024, el Quinteto Dársena está integrado por alumnos y exalumnos del Conservatorio que decidieron conformar una agrupación independiente para explorar las posibilidades musicales del clásico formato de quinteto instrumental.

Su repertorio recorre distintas etapas de la historia del tango, desde las primeras décadas del siglo XX hasta composiciones contemporáneas, con arreglos propios y una búsqueda permanente de una identidad sonora.

La formación está integrada por Benicio Rossi (bandoneón), Emanuel Miceli y Olivia Flageat (violines), Joaquín Monteverde (contrabajo) y Guillermina Tenorio (piano y arreglos). En pocos meses de trayectoria ya se presentó en diversos escenarios culturales de Pergamino y la región.

-Los Taitas

El ensamble de guitarras Los Taitas es un proyecto institucional abierto a la comunidad que propone descubrir los recursos estilísticos del tango desde una formación tradicional dentro del género: los conjuntos de guitarras.

Está integrado por Álvaro Mohana, Catalina Ramallo, Aldana López, Víctor Correa, Santiago Aceval y Leandro Pugin en guitarras; Joaquín Monteverde en contrabajo, Miguel Brunel en guitarrón y voz, bajo la dirección de Carlos De la Iglesia.

-Federico González

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El encargado de abrir la jornada con una clase para principiantes será Federico González, bailarín y cantante con una extensa trayectoria.

Comenzó a estudiar tango danza a los 17 años y, a los 24, integró el Ballet Municipal de Pergamino. Posteriormente recorrió distintos países dictando clases y presentándose como bailarín, experiencia que también lo llevó a desarrollarse como cantante de tango.

Tras regresar a Pergamino durante la pandemia, este año se incorporó como voz de la Orquesta Típica El Desbande.

-Orquesta Típica Madrugada

Creada en 2022, la Orquesta Típica Madrugada reúne a músicos de Pergamino y localidades vecinas con el propósito de recuperar el sonido de las tradicionales orquestas típicas que marcaron el desarrollo del tango durante el siglo XX.

El conjunto privilegia la interpretación acústica, trabaja sobre arreglos propios y aborda un repertorio que combina obras clásicas con composiciones contemporáneas, incluyendo autores como Julián Peralta.

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La integran Nicolás Tejo (dirección musical y bandoneón), Gonzalo Villalba (bandoneón), Guillermina Tenorio (piano), Natalia Usero, Olivia Flageat, Cristian Carnevale y Michella Scotellaro (violines), Romina Deri (viola), Cintia Sánchez (violoncello), Joaquín Monteverde (contrabajo) y Pablo Delorenzini (voz).

Desde su creación ha participado en escenarios de Pergamino, Rojas, Carabelas y San Nicolás, consolidándose como una de las principales propuestas tangueras de la región.

-Orquesta Típica El Desbande

Con más de una década de trayectoria, El Desbande es una orquesta-escuela del Conservatorio de Música que busca formar intérpretes a través de la práctica colectiva y difundir el patrimonio tanguero entre las nuevas generaciones.

Su repertorio incluye arreglos de grandes referentes como Juan D'Arienzo, Osvaldo Fresedo, Carlos Di Sarli y Osvaldo Pugliese, permitiendo a los integrantes conocer y recrear los distintos estilos de las grandes orquestas típicas.