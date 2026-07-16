Doble podio para Pablo Giménez: oro y bronce en Valledupar 2026

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Triunfó en lanzamiento de bala y finalizó tercero en lanzamiento de jabalina en los II Juegos Parasuramericanos, ratificando su vigencia entre los mejores del continente.

Pablo Giménez volvió a ratificar su condición de referente en pruebas de lanzamientos del para atletismo argentino con una sobresaliente actuación en los II Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026, en Colombia. El pergaminense regresará con dos medallas tras conquistar el oro en lanzamiento de bala F57 y el bronce en lanzamiento de jabalina F57, cerrando una destacada participación.

El mejor resultado llegó el miércoles en la prueba de lanzamiento de bala F57. Giménez logró el primer puesto con un registro de 13,43 metros, marca que además representó su mejor producción de la temporada, superando los 13,24 metros que había alcanzado el pasado 20 de marzo en el Open Copar de la Patagonia, disputado en Neuquén.

Con ese lanzamiento se quedó con el primer puesto por delante del brasileño Marco Aurelio Lima Borges, que obtuvo la medalla de plata con 13,14 metros, mientras que el venezolano Henry José Véliz Urbina completó el podio con 12,86 metros.

La actuación del pergaminense había comenzado el lunes con otro podio. En lanzamiento de jabalina F57 alcanzó la medalla de bronce con una marca de 38,93 metros. El título quedó en poder del brasileño Cícero Valdiran Lins Nobre, con 47,46 metros, y la plata fue para el venezolano Véliz Urbina, que lanzó 39,77 metros. En el cuarto puesto finalizó el panameño Cristofer Murillo Fuentes con 24,77.

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Otro logro para su trayectoria Las dos medallas obtenidas en Valledupar representan un nuevo capítulo en la exitosa trayectoria internacional de Giménez, quien desde hace varios años integra la Selección Argentina y se mantiene entre los principales exponentes de su especialidad.

Hace dos años, cumplió otro hito en su carrera al disputar en París 2024 sus segundos Juegos Paralímpicos, luego de su debut en Tokio 2020. En la capital francesa logró un meritorio sexto puesto en lanzamiento de bala F57, con una marca de 12,99 metros, resultado que le permitió obtener su segundo diploma paralímpico y mejorar el octavo lugar conseguido tres años antes en la capital japonesa. En París también compitió en lanzamiento de jabalina, disciplina en la que finalizó décimo con un registro de 35,84 metros, mejorando igualmente su actuación de Tokio.