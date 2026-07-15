Las hermanas Andreoli dejaron su huella en el Mundial Universitario de Pádel

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Guillermina y Valentina, oriundas de Rancagua, integraron el seleccionado argentino en el certamen disputado en Málaga, España. Valentina finalizó en el 17° puesto tras ganar el cuadro de repechaje y Guillermina fue 19ª luego de ubicarse tercera en esa instancia.

Las hermanas Guillermina y Valentina Andreoli concretaron una valiosa experiencia internacional al representar a la Argentina en el 1° Mundial Universitario de Pádel, que se disputó del 6 al 11 de julio en Málaga, España. Las jugadoras oriundas de Rancagua integraron el seleccionado nacional y finalizaron entre las 20 mejores parejas del certamen, luego de destacadas actuaciones en el cuadro de repechaje.

Valentina Andreoli cerró su participación en el 17° puesto, al consagrarse ganadora del cuadro de repechaje junto a su compañera, mientras que Guillermina finalizó 19ª, tras obtener el tercer lugar en esa misma instancia. Además, Valentina también compitió en la modalidad mixta, en la que concluyó en el 26° puesto junto a su compañero.

De menor a mayor El debut de ambas en el cuadro principal no fue sencillo. Guillermina y su compañera cayeron frente a una pareja de Ucrania, mientras que Valentina y su compañera perdieron ante una dupla austríaca. En la competencia mixta, Valentina también sufrió una derrota en su estreno frente a Alemania. Sin embargo, lejos de desanimarse, las representantes argentinas reaccionaron con una serie de muy buenas actuaciones en el repechaje.

Guillermina comenzó esa instancia con un triunfo frente a Estados Unidos y luego superó, junto a su compañera, a Arabia Saudita. Posteriormente perdió ante Hungría, pero cerró el torneo con una victoria sobre Alemania que le permitió finalizar en el 19° puesto de este Mundial Universitario de la Federación Internacional de Pádel (FIP).

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Valentina también inició el repechaje con una victoria frente a Noruega, luego derrotó a Líbano y más tarde volvió a imponerse ante Alemania. En la final del repechaje venció a Hungría, resultado que le permitió quedarse con el 17° puesto de la clasificación final.

En la modalidad mixta, tras la caída inicial frente a Alemania, perdió en el repechaje con Noruega, luego consiguió una victoria sobre Moldavia y otra ante Líbano, antes de cerrar su participación con una derrota frente a Hungría para finalizar en la 26ª posición.