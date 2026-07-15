Las hermanas Andreoli dejaron su huella en el Mundial Universitario de Pádel
Guillermina y Valentina, oriundas de Rancagua, integraron el seleccionado argentino en el certamen disputado en Málaga, España. Valentina finalizó en el 17° puesto tras ganar el cuadro de repechaje y Guillermina fue 19ª luego de ubicarse tercera en esa instancia.
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Las hermanas Guillermina y Valentina Andreoli concretaron una valiosa experiencia internacional al representar a la Argentina en el 1° Mundial Universitario de Pádel, que se disputó del 6 al 11 de julio en Málaga, España. Las jugadoras oriundas de Rancagua integraron el seleccionado nacional y finalizaron entre las 20 mejores parejas del certamen, luego de destacadas actuaciones en el cuadro de repechaje.
Valentina Andreoli cerró su participación en el 17° puesto, al consagrarse ganadora del cuadro de repechaje junto a su compañera, mientras que Guillermina finalizó 19ª, tras obtener el tercer lugar en esa misma instancia. Además, Valentina también compitió en la modalidad mixta, en la que concluyó en el 26° puesto junto a su compañero.
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De menor a mayor
El debut de ambas en el cuadro principal no fue sencillo. Guillermina y su compañera cayeron frente a una pareja de Ucrania, mientras que Valentina y su compañera perdieron ante una dupla austríaca. En la competencia mixta, Valentina también sufrió una derrota en su estreno frente a Alemania. Sin embargo, lejos de desanimarse, las representantes argentinas reaccionaron con una serie de muy buenas actuaciones en el repechaje.
Guillermina comenzó esa instancia con un triunfo frente a Estados Unidos y luego superó, junto a su compañera, a Arabia Saudita. Posteriormente perdió ante Hungría, pero cerró el torneo con una victoria sobre Alemania que le permitió finalizar en el 19° puesto de este Mundial Universitario de la Federación Internacional de Pádel (FIP).
Valentina también inició el repechaje con una victoria frente a Noruega, luego derrotó a Líbano y más tarde volvió a imponerse ante Alemania. En la final del repechaje venció a Hungría, resultado que le permitió quedarse con el 17° puesto de la clasificación final.
En la modalidad mixta, tras la caída inicial frente a Alemania, perdió en el repechaje con Noruega, luego consiguió una victoria sobre Moldavia y otra ante Líbano, antes de cerrar su participación con una derrota frente a Hungría para finalizar en la 26ª posición.
Una experiencia inolvidable
Más allá de los resultados deportivos, la participación en el primer Mundial Universitario de Pádel representó un paso muy importante en la trayectoria de las hermanas Andreoli. La posibilidad de vestir la camiseta argentina y competir frente a estudiantes deportistas de más de 30 países significó un premio al esfuerzo y la constancia que ambas vienen sosteniendo desde hace años.