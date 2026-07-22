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Corte de energía afecta a distintos barrios de la zona sur de Pergamino

Un corte de suministro eléctrico afecta este martes a distintos barrios de la zona sur de Pergamino, generando inconvenientes para vecinos, comercios y diversas actividades que dependen del servicio.

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22 de julio de 2026 a las 02:28 p. m.
Corte de energía afecta a distintos barrios de la zona sur de Pergamino

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la interrupción se originaría por un inconveniente en el sistema de alimentación que vincula las líneas provenientes del Parque Industrial con la planta transformadora de Transba. Personal técnico trabaja para localizar el punto exacto de la falla y avanzar con las tareas de reparación.

Como consecuencia del desperfecto, varios sectores del sur de la ciudad permanecen sin energía eléctrica, mientras se realizan maniobras para restablecer el servicio de manera progresiva y en condiciones de seguridad.

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Hasta el momento no se informó un tiempo estimado para la normalización total del suministro, ya que ello dependerá del resultado de las tareas de inspección y de la complejidad de la falla detectada.

Se recomienda a los usuarios mantener desenchufados los artefactos eléctricos sensibles para evitar posibles daños cuando se produzca la restitución del servicio y seguir las comunicaciones oficiales sobre la evolución del inconveniente.

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