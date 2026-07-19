Teatro San Martín: la obra entra en su etapa final y se espera que la inauguración sea el 7 de agosto

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Pergamino

Durante los últimos meses, el edificio fue transformándose progresivamente mediante una intervención integral que no sólo apuntó a recuperar un inmueble de enorme valor histórico para Pergamino, sino también a adaptarlo a aquellas exigencias técnicas y funcionales que demanda hoy una sala.

Después de un extenso proceso de recuperación integral, el Teatro San Martín de Pergamino transita las últimas semanas de obra con avances visibles en prácticamente todos sus sectores. La colocación de pisos, la instalación del sistema de iluminación escénica, el equipamiento de los espacios de servicio y las terminaciones interiores reflejan que el emblemático edificio cultural atraviesa la recta final de un proyecto largamente esperado por la comunidad. Si el cronograma previsto se mantiene, la reinauguración oficial será el próximo viernes 7 de agosto, fecha que marcará el regreso de uno de los principales escenarios culturales de la ciudad.

Durante los últimos meses, el edificio fue transformándose progresivamente mediante una intervención integral que no sólo apuntó a recuperar un inmueble de enorme valor histórico para Pergamino, sino también a adaptarlo a aquellas exigencias técnicas y funcionales que demanda hoy una sala de espectáculos moderna.

Actualmente, quienes recorren la obra pueden observar que la mayor parte de los trabajos estructurales ya quedó atrás. El movimiento de obreros se concentra ahora en los detalles finales, la instalación del equipamiento definitivo y la puesta a punto de cada uno de los ambientes que conformarán el funcionamiento cotidiano del teatro.

Un cambio total Uno de los avances más significativos se registra ahora en el escenario, considerado el corazón operativo de todo el edificio. Allí ya fue colocado el nuevo piso de madera, especialmente diseñado para soportar la actividad teatral, musical y coreográfica, ofreciendo mejores condiciones tanto para artistas como para compañías profesionales que se presenten en el futuro.

La intervención también incluyó la colocación del piso de goma perimetral que rodea el escenario. Este material, además de aportar seguridad durante las tareas técnicas, facilita la circulación del personal y mejora las condiciones de trabajo detrás de escena.

La renovación del sector escénico representa uno de los aspectos centrales del proyecto, ya que permitirá albergar producciones con mayores requerimientos técnicos y brindar una experiencia de mayor calidad tanto para los artistas como para el público.

Otro de los trabajos ya concluidos corresponde al sistema de iluminación. Durante los últimos días fueron instaladas las nuevas luminarias y las varas de iluminación, estructuras indispensables para el montaje de cada espectáculo y que constituyen uno de los componentes tecnológicos más importantes de una sala teatral.

Este nuevo equipamiento permitirá desarrollar puestas escénicas con mayor versatilidad y calidad técnica, incorporando recursos que antes no estaban disponibles y posicionando nuevamente al Teatro San Martín entre las salas culturales más importantes del norte bonaerense.

Comodidad y confort Mientras tanto, continúan los trabajos en uno de los espacios que complementarán la experiencia de quienes concurran al edificio. Se trata del futuro bar del teatro, donde comenzó la ejecución de la barra principal y del cielorraso, dos intervenciones que empiezan a definir la identidad de un sector pensado como punto de encuentro antes y después de cada función.

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La incorporación de este espacio responde a una concepción moderna de los centros culturales, donde el teatro deja de ser únicamente una sala de espectáculos para transformarse en un ámbito de permanencia, intercambio y encuentro social.

Los avances también son notorios en los sectores administrativos. Tanto el bloque de información al público como la sala de reuniones ingresaron en la etapa de terminaciones, donde actualmente se ejecutan trabajos de pintura y la colocación de varillado de PVC, materiales elegidos por su resistencia, facilidad de mantenimiento y terminación estética.

Estos ambientes tendrán un papel fundamental en la organización cotidiana del teatro, permitiendo desarrollar tareas administrativas, reuniones institucionales y atención al público en espacios completamente renovados.

Sanitarios y más En paralelo, otro de los sectores que presenta un importante grado de avance corresponde a los sanitarios. En el baño de caballeros ya se trabaja en la colocación de la mesada, el mobiliario, los boxes sanitarios y el sistema de iluminación, componentes que permitirán ofrecer instalaciones modernas y acordes al nivel de calidad buscado para todo el edificio.

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A medida que avanzan las terminaciones también comienzan a incorporarse elementos que formarán parte de la imagen definitiva del teatro. En los últimos días llegaron los cortinados destinados a una de las salas, un componente que no sólo cumple una función decorativa, sino que también resulta clave para el acondicionamiento acústico, el control lumínico y la calidad ambiental de los distintos espacios.

Viernes 7 de agosto La fecha prevista para la inauguración, el viernes 7 de agosto, genera una creciente expectativa entre instituciones culturales, artistas y vecinos, que desde hace tiempo aguardan la recuperación de uno de los edificios más representativos del patrimonio arquitectónico pergaminense.