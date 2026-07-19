Comienzan las vacaciones de invierno: Cultura presenta una amplia agenda gratuita

Cultura

Con propuestas en la Escuela de Bellas Artes, la Biblioteca Menéndez, el Museo Municipal, el Museo Héroes de Malvinas, la Subsecretaría de Cultura ofrecerá talleres, cine, muestras, espectáculos y actividades inclusivas. Diego Morello destacó la incorporación de horarios para niños neurodivergentes

19 de julio de 2026 a las 08:18 a. m.

19 de julio de 2026 a las 08:18 a. m.

Con el inicio del receso escolar de invierno, la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Pergamino pondrá en marcha una nutrida agenda de actividades gratuitas destinadas a niños, jóvenes, adultos y familias. Talleres, cine, muestras, recorridos turísticos y espectáculos formarán parte de una programación que se desarrollará en distintos espacios culturales de la ciudad.

El titular del área, Diego Morello, anticipó los detalles durante una entrevista en el programa de streaming "Fuera de Página", donde manifestó su satisfacción por la respuesta del público.

"Estamos muy contentos porque este año, al igual que el año pasado, venimos con muy buena convocatoria de público; la familia se acerca a los espacios de Cultura, así que nos pone muy contentos que nos elijan", expresó.

Actividades en distintas instituciones Morello adelantó que las propuestas se desarrollarán en la Escuela Municipal de Bellas Artes (avenida Alsina y Moreno), el Museo Municipal (avenida Alsina 405), el Museo Héroes de Malvinas (avenida Alsina 383, dentro del predio del ex Ferrocarril Mitre), la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez (avenida Colón y Mitre), el Museo de Mariano Benítez y también incluirán recorridos turísticos a pie por Pergamino acompañados por un taller de fotografía.

"Estamos con lo que serán las propuestas para estas vacaciones de invierno en la Escuela de Bellas Artes, en el Museo Municipal, en el Museo de Malvinas, en la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez. También vamos a tener algo en el Museo de Mariano Benítez y recorridos a pie de turismo acá en la ciudad, acompañado por un taller fotográfico", señaló.

El funcionario indicó además que el cronograma completo será difundido a través de las redes sociales oficiales del Municipio y de cada uno de los espacios culturales.

Biblioteca Menéndez: cine, Mario Bros y reciclado La Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez ofrecerá actividades todos los días, de 14:00 a 18:00, con una programación inspirada en los personajes Mario Bros y Luigi.

"La temática va a girar en torno a los personajes Mario Bros y Luigi con talleres que tienen que ver con la confección de bolsas, el pintado y pequeños objetos. También vamos a tener el rincón de literatura infantil con juegos de encastres para los más pequeños."

A ello se sumarán funciones de cine los lunes, miércoles y viernes en el auditorio, comenzando con la proyección de Toy Story 1, que contará con la presencia de los personajes Mario y Luigi.

También habrá talleres de reciclado y cuidado del medio ambiente, en articulación con distintas empresas e instituciones.

Un bestiario argentino en el Museo Municipal Entre las principales novedades figura la llegada de la muestra "Bestiario", proveniente de la Biblioteca Nacional.

"Vamos a tener una muestra que llega de la Biblioteca Nacional titulada Bestiario, que tiene que ver con los mitos urbanos de la Argentina como la luz mala, con las que nos han asustado de pequeños o que tiene que ver con el imaginario popular."

La exposición podrá recorrerse junto con la muestra permanente dedicada a la historia de Pergamino.

Museo Malvinas y Bellas Artes El Museo Héroes de Malvinas también extenderá sus horarios durante el receso.

"Este espacio va a tener un horario especial por las vacaciones y también los fines de semana para que los chicos puedan recorrerlo junto a las familias. Hay mucha gente que todavía no lo conoce porque el museo es muy nuevo."

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Por su parte, la Escuela Municipal de Bellas Artes concentrará una variada programación diaria con talleres de dibujo, pintura, historieta, cerámica, construcción de animales y máscaras.

Además funcionará una "bebeteca", destinada a familias con bebés de entre 45 días y tres años, con juegos y actividades especialmente diseñadas para la primera infancia.

También habrá talleres de cocina y títeres, fruto de un convenio con Uthgra, además de propuestas vinculadas al reciclado junto al programa Actuá en Verde.

Cada jornada finalizará con un espectáculo protagonizado por Mickey y sus amigos Minnie, Pluto, Goofy, Donald y Daisy.

Morello explicó que los talleres, previstos entre las 14:00 y las 18:00, estarán divididos en dos comisiones debido a los cupos disponibles.

Una programación inclusiva Uno de los aspectos más destacados de la programación será la incorporación de horarios específicos para niños neurodivergentes, una iniciativa desarrollada junto al área municipal de Discapacidad.

"Este año incorporamos horas exclusivas para niños neurodivergentes, los miércoles y viernes, de 13:00 a 14:00, en la Escuela Municipal de Bellas Artes; los martes y jueves en la Biblioteca, y de lunes a viernes en el Museo. Esta era una materia pendiente que teníamos y surgió de una experiencia del año pasado."

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Asimismo, la programación incluirá por primera vez actividades especialmente destinadas a los adultos mayores.

"Además incorporamos este año actividades para la tercera edad, para que los adultos mayores tengan también un ciclo de cine en la Biblioteca."

El subsecretario remarcó que el objetivo fue ofrecer una propuesta amplia y accesible.

"Hemos pensado unas vacaciones lo más inclusivas posible para que todos puedan disfrutarlas porque sabemos que hay mucha gente con tiempo, pero también hay gente que trabaja y tiene que tener los espacios y los horarios."

Cronograma y próximos eventos Morello recordó que la programación completa, con días, horarios y sedes, será publicada en las redes sociales de la Municipalidad, la Subsecretaría de Cultura y de cada uno de los espacios participantes: (@munipergamino), (@culturapergamino) (bibliotecamenendez), (@bellasartespergamino) y (@museopergamino).