Vacaciones de invierno: el Teatro San Nicolás ofrece una amplia cartelera de espectáculos para toda la familia

> Vacaciones de invierno: el Teatro San Nicolás ofrece una amplia cartelera de espectáculos para toda la familia

San Nicolás

Durante el receso escolar, el Teatro San Nicolás presentará obras infantiles, musicales y espectáculos interactivos con funciones para todas las edades.

Con el inicio de las vacaciones de invierno, el Teatro San Nicolás preparó una programación especial destinada a ofrecer propuestas culturales y recreativas para niños, jóvenes y adultos. Entre el 18 y el 29 de julio, la ciudad contará con una variada agenda de espectáculos teatrales y musicales que buscarán convertirse en una de las principales alternativas para disfrutar en familia durante el receso escolar.

La programación incluirá funciones en la sala principal del Teatro San Nicolás y en el Auditorio, con producciones inspiradas en personajes infantiles, espectáculos musicales, shows interactivos y propuestas pensadas para compartir con amigos o en familia. La iniciativa busca ampliar la oferta cultural de la ciudad durante las dos semanas de vacaciones, ofreciendo opciones para diferentes edades y gustos.

Una agenda pensada para disfrutar las vacaciones de invierno en San Nicolás La cartelera comenzará el sábado 18 de julio con la presentación de "Poder K-Pop", un espectáculo que combinará música, coreografías y la estética del fenómeno musical coreano, una propuesta especialmente dirigida al público juvenil.

El lunes 20 de julio será el turno de "Un Reino Congelado", una obra inspirada en uno de los universos infantiles más populares de los últimos años. Debido a la expectativa generada, se programaron dos funciones, a las 15:00 y a las 17:00.

El martes 21 de julio ofrecerá una doble propuesta. A las 16:00, el Auditorio recibirá a "Canciones a la Canasta", un espectáculo musical orientado a los más pequeños. Más tarde, a las 17:30, el escenario principal albergará "Mi Mundo es un Chocolate", una obra que combinará humor, música y participación del público.

Personajes infantiles y espectáculos musicales para todas las edades Uno de los momentos más esperados llegará el miércoles 22 de julio con la presentación de "Plim Plim", personaje que desde hace años se convirtió en uno de los favoritos del público infantil gracias a sus canciones y mensajes educativos.

Seguí leyendo San Nicolás San Nicolás: El Servicio Alimentario Escolar continuará con 800 cupos

La programación continuará el martes 28 de julio con "Mundo Mágico", espectáculo que se presentará en el Auditorio desde las 18:00, ofreciendo una propuesta cargada de fantasía, música y entretenimiento.

Finalmente, el ciclo de vacaciones concluirá el miércoles 29 de julio con "Colorín Colorado", una función prevista para las 17:00 en el Teatro San Nicolás, que pondrá el cierre a una agenda especialmente diseñada para el receso invernal.

Cómo consultar la cartelera y conseguir entradas para el Teatro San Nicolás Desde la organización recordaron que quienes deseen obtener información detallada sobre cada espectáculo, conocer la disponibilidad de localidades o adquirir entradas podrán consultar la cartelera completa a través de los canales oficiales del Teatro San Nicolás.

La propuesta busca consolidar al Teatro San Nicolás como uno de los principales espacios culturales de la región, ofreciendo durante las vacaciones de invierno una programación diversa que combina teatro, música y entretenimiento para toda la familia.