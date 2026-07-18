San Nicolás: El Servicio Alimentario Escolar continuará con 800 cupos

San Nicolás

El SAE seguirá funcionando durante el receso escolar en San Nicolás con desayuno y almuerzo para 800 estudiantes de escuelas públicas.

Mientras las escuelas bonaerenses permanecerán cerradas por las vacaciones de invierno, el Servicio Alimentario Escolar (SAE) continuará funcionando con normalidad en San Nicolás. El programa mantendrá 800 cupos y garantizará la entrega de desayuno y almuerzo a estudiantes de establecimientos educativos públicos que reciben este beneficio.

El Servicio Alimentario Escolar no se interrumpe durante el receso El presidente del Consejo Escolar de San Nicolás, Eber Riera, confirmó que el Servicio Alimentario Escolar continuará brindando asistencia alimentaria durante todo el período de vacaciones de invierno. La medida alcanza a alumnos de jardines de infantes, escuelas primarias, secundarias y establecimientos de educación especial.

Según explicó el funcionario, durante el receso se mantendrá el mismo esquema de prestación que se desarrolla durante el ciclo lectivo, garantizando desayuno y almuerzo para los estudiantes alcanzados por el programa.

La continuidad del servicio busca asegurar que los alumnos que dependen de esta asistencia puedan seguir accediendo a una alimentación adecuada, aun cuando las actividades escolares permanezcan suspendidas por las vacaciones.

Qué es el SAE y a quiénes beneficia en la provincia de Buenos Aires El Servicio Alimentario Escolar es una política pública impulsada de manera conjunta por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Su objetivo es brindar asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas de gestión estatal que se encuentran en situación de vulnerabilidad social.

El programa procura garantizar una alimentación saludable para favorecer el aprendizaje, contribuir al desarrollo integral de los alumnos y mejorar las condiciones de salud de niños, niñas y adolescentes que asisten a establecimientos educativos bonaerenses.

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Actualmente, el SAE llega a más de 2,4 millones de estudiantes distribuidos en más de 11.000 escuelas de los 135 municipios de la provincia, alcanzando los niveles inicial, primario, secundario y las distintas modalidades educativas.

La implementación del programa se realiza de forma descentralizada a través de los Consejos Escolares o los municipios, con la participación de inspectores, equipos directivos, auxiliares y demás integrantes del sistema educativo.

La Provincia aumentará el presupuesto del Servicio Alimentario Escolar En paralelo a la continuidad del servicio durante las vacaciones, el Gobierno bonaerense anunció una nueva actualización presupuestaria para fortalecer el funcionamiento del SAE a partir de agosto.

La inversión mensual destinada al programa pasará de 54.000 millones de pesos a 70.400 millones, lo que representa un incremento acumulado del 49,58% en lo que va de 2026.