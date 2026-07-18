> El Club Náutico San Pedro homenajeó a Gonzalo Carreras y Gonzalo Sosa por sus logros internacionales

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Los palistas fueron homenajeados por el Club Náutico San Pedro tras representar a la Argentina en competencias de primer nivel en Canadá.

El Club Náutico San Pedro realizaró un acto de reconocimiento para los palistas Gonzalo Carreras y Gonzalo Sosa, quienes representaron a la Argentina en importantes competencias internacionales disputadas en Canadá. La institución destacó el desempeño de ambos deportistas en una ceremonia abierta a socios y a toda la comunidad.

El Club Náutico San Pedro distinguió a sus representantes internacionales Organizado de manera conjunta por el Club Náutico San Pedro y su Subcomisión de Canotaje. La ceremonia tuvo lugar en el Salón Social de la institución, donde se entregaron reconocimientos a los dos palistas por sus recientes actuaciones con la selección argentina.

Socios, familiares, allegados y vecinos de la ciudad a participaron del acto, destacando el esfuerzo, el compromiso y el crecimiento deportivo de dos atletas formados en la institución.

Gonzalo Carreras brilló en el Panamericano y la Copa del Mundo de Montreal Uno de los homenajeados fue Gonzalo Carreras, quien tuvo una destacada actuación en el Campeonato Panamericano y en la Copa del Mundo Senior, competencias desarrolladas en Montreal, Canadá, donde enfrentó a algunos de los mejores exponentes del canotaje internacional.

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Su participación volvió a posicionar al Club Náutico San Pedro entre las instituciones con mayor presencia en el alto rendimiento nacional, consolidando una trayectoria que lo convirtió en uno de los referentes argentinos de la disciplina.

Gonzalo Sosa representó a la Argentina en el Mundial Junior de Halifax El juvenil Gonzalo Sosa también recibió un reconocimiento especial luego de integrar la delegación argentina que compitió en el Campeonato Mundial Junior de Velocidad, disputado en Halifax, Canadá.