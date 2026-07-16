> Locura en Pérez Millán: un motociclista atropelló a dos adolescentes en los festejos

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Un imprudente accionar durante los festejos por la clasificación de la Selección Argentina dejó dos adolescentes heridas. Una fue hospitalizada.

Un grave episodio de imprudencia empañó los festejos por la clasificación de la Selección Argentina en Pérez Millán. Un motociclista aceleró en medio de una multitud y embistió a dos adolescentes. Una de las jóvenes debió ser trasladada al Hospital José María Gomendio de Ramallo, mientras que la otra sufrió lesiones de menor consideración.

Imprudencia en los festejos por la Selección Argentina El incidente ocurrió durante la tarde del miércoles, cuando vecinos de Pérez Millán celebraban en las calles la clasificación de la Selección Argentina. En medio de la concentración de personas, un joven motociclista decidió acelerar entre la multitud y terminó atropellando, al menos, a dos adolescentes.

El momento quedó registrado en un video que rápidamente comenzó a circular en redes sociales. En las imágenes se observa cómo el conductor, aparentemente alentado por otras personas, inicia una brusca aceleración sin advertir la presencia de quienes se encontraban delante suyo, impactando de lleno contra las jóvenes.

Una adolescente fue hospitalizada en Ramallo Como consecuencia del fuerte impacto, una de las víctimas fue trasladada al Hospital José María Gomendio de Ramallo para recibir atención médica. De acuerdo con información extraoficial, permanece en observación y los estudios radiológicos realizados descartaron lesiones óseas.

La segunda adolescente sufrió heridas de menor gravedad y no habría requerido una internación prolongada.

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Sin información oficial sobre el episodio Hasta el momento, las autoridades no emitieron un comunicado oficial sobre las circunstancias en las que ocurrió el hecho ni sobre la situación del motociclista involucrado.