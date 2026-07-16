Publicidad
Pergamino
La Opinión Online
LO SportsLO Campo
Fúnebres
Región

Locura en Pérez Millán: un motociclista atropelló a dos adolescentes en los festejos

Un imprudente accionar durante los festejos por la clasificación de la Selección Argentina dejó dos adolescentes heridas. Una fue hospitalizada.

Marcá La Opinión como fuente preferida en Google
16 de julio de 2026 a las 09:47 a. m.
Locura en Pérez Millán: un motociclista atropelló a dos adolescentes en los festejos

Un grave episodio de imprudencia empañó los festejos por la clasificación de la Selección Argentina en Pérez Millán. Un motociclista aceleró en medio de una multitud y embistió a dos adolescentes. Una de las jóvenes debió ser trasladada al Hospital José María Gomendio de Ramallo, mientras que la otra sufrió lesiones de menor consideración.

Imprudencia en los festejos por la Selección Argentina

El incidente ocurrió durante la tarde del miércoles, cuando vecinos de Pérez Millán celebraban en las calles la clasificación de la Selección Argentina. En medio de la concentración de personas, un joven motociclista decidió acelerar entre la multitud y terminó atropellando, al menos, a dos adolescentes.

Publicidad

Las mas leidas de Región

1

Guzmán mantuvo en Roma un “encuentro constructivo” con la titular del FMI

05/02/2020, 12:00 a. m.
Guzmán mantuvo en Roma un “encuentro constructivo” con la titular del FMI
2

Internan al "Coco" Basile por un agravamiento de su cuadro de coronavirus

16/06/2021, 12:00 a. m.
Internan al "Coco" Basile por un agravamiento de su cuadro de coronavirus
3

Crecen los hechos de violencia en Baradero: un alumno sufrió una fractura de nariz tras ser atacado al salir de la escuela

10/7, 11:25 a. m.
Crecen los hechos de violencia en Baradero: un alumno sufrió una fractura de nariz tras ser atacado al salir de la escuela
4

San Antonio de Areco: Ampliaron el Laboratorio de Microbiología del Hospital Zerboni

10/7, 11:32 a. m.
San Antonio de Areco: Ampliaron el Laboratorio de Microbiología del Hospital Zerboni
5

Ramallo inaugurará un nuevo Centro de Monitoreo con inteligencia artificial para reforzar la seguridad

10/7, 10:28 a. m.
Ramallo inaugurará un nuevo Centro de Monitoreo con inteligencia artificial para reforzar la seguridad

El momento quedó registrado en un video que rápidamente comenzó a circular en redes sociales. En las imágenes se observa cómo el conductor, aparentemente alentado por otras personas, inicia una brusca aceleración sin advertir la presencia de quienes se encontraban delante suyo, impactando de lleno contra las jóvenes.

Una adolescente fue hospitalizada en Ramallo

Como consecuencia del fuerte impacto, una de las víctimas fue trasladada al Hospital José María Gomendio de Ramallo para recibir atención médica. De acuerdo con información extraoficial, permanece en observación y los estudios radiológicos realizados descartaron lesiones óseas.

Publicidad

La segunda adolescente sufrió heridas de menor gravedad y no habría requerido una internación prolongada.

Seguí leyendo

Pérez Millán: Álvaro Bisio será el nuevo titular de la oficina de PAMI tras la salida de Petunchi
Región

Pérez Millán: Álvaro Bisio será el nuevo titular de la oficina de PAMI tras la salida de Petunchi

Sin información oficial sobre el episodio

Hasta el momento, las autoridades no emitieron un comunicado oficial sobre las circunstancias en las que ocurrió el hecho ni sobre la situación del motociclista involucrado.

Publicidad

Las imágenes difundidas reflejan la gravedad del episodio y evidencian que la maniobra pudo haber provocado consecuencias mucho más graves, ya que en el lugar había decenas de familias, jóvenes y niños participando de los festejos. El caso generó una fuerte repercusión entre los vecinos de Pérez Millán, quienes reclamaron mayor responsabilidad durante este tipo de celebraciones para evitar nuevos hechos de estas características.

MotociclistaPérez MillánFESTEJOS
WhatsAppXFacebook

Comentarios

🔓

Desbloqueá los comentarios

Hacete socio LO365 y sumate a la conversación.

Hacete socioYa tengo cuenta

Cargando comentarios...