Pérez Millán: Álvaro Bisio será el nuevo titular de la oficina de PAMI tras la salida de Petunchi

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El joven dirigente asumirá la próxima semana y atenderá a afiliados martes y jueves en Pérez Millán, además de realizar tareas en Ramallo.

La oficina de PAMI de Pérez Millán volverá a tener un responsable desde la próxima semana con la designación de Álvaro Bisio como nuevo titular. El reemplazante de Mauro Petunchi atenderá a los afiliados de la localidad y completará tareas administrativas en la sede central de Ramallo.

Álvaro Bisio asumirá tras la renuncia de Mauro Petunchi La delegación de PAMI en Pérez Millán contará nuevamente con una autoridad al frente luego de la renuncia de Mauro Petunchi, quien dejó el cargo por motivos personales tras una breve gestión de poco menos de dos meses.

La salida de Petunchi había sido confirmada días atrás por el titular de la agencia PAMI Ramallo, Ramiro Pérez. El dirigente había asumido aproximadamente el 12 de mayo, en el marco de una reorganización interna del organismo, cuando Pérez reemplazó a Carolina Chaparro en la sede ramallense y Petunchi pasó a ocupar la oficina de Pérez Millán, que se encontraba sin responsable desde hacía un tiempo.

La renuncia volvió a generar preocupación entre los afiliados de la localidad, ya que la oficina ubicada en la Unidad Sanitaria había quedado nuevamente sin atención permanente. Desde el bloque de concejales de Fuerza Patria habían expresado críticas por la situación y reclamado respuestas para garantizar el funcionamiento del espacio.

La atención a afiliados continuará dos días por semana en Pérez Millán Ante la falta de un titular definitivo, PAMI había implementado un esquema de asistencia para que los afiliados pudieran continuar con sus trámites y consultas mientras se definía la nueva designación.

Finalmente, el organismo confirmó que Álvaro Bisio será quien tome la conducción de la oficina. El nuevo funcionario es oriundo de Ramallo y durante los últimos años vivió en Rosario, donde desarrolló actividades laborales y académicas.

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Según informaron, Bisio estará presente en Pérez Millán los martes y jueves, de 8:00 a 14:00, para atender personalmente a los afiliados. Durante el resto de la semana realizará tareas administrativas y capacitaciones en la sede de PAMI Ramallo, con el objetivo de dar seguimiento a las gestiones iniciadas en la localidad.

El desembarco de Bisio y la influencia del PRO en organismos nacionales La llegada del nuevo titular también tiene una dimensión política dentro del escenario local. Bisio cuenta con participación en espacios vinculados al PRO y formó parte de distintas campañas electorales relacionadas con ese sector.

En los últimos meses, el PRO incrementó su presencia dentro del armado local de La Libertad Avanza en Ramallo y comenzó a ocupar lugares de conducción en organismos nacionales con representación territorial.