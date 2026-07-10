Ramallo inaugurará un nuevo Centro de Monitoreo con inteligencia artificial para reforzar la seguridad

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El municipio pondrá en marcha el nuevo COM sobre Ruta 51, con más cámaras y tecnología para detectar situaciones de riesgo.

10 de julio de 2026 a las 10:28 a. m.

10 de julio de 2026 a las 10:28 a. m.

El nuevo Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de la ciudad de Ramallo comenzará a funcionar la próxima semana con una infraestructura renovada y la incorporación de inteligencia artificial aplicada al sistema de videovigilancia. El objetivo es mejorar la prevención y la respuesta ante posibles hechos de inseguridad.

El nuevo Centro de Monitoreo de Ramallo estará ubicado sobre Ruta 51 La Municipalidad de Ramallo pondrá en funcionamiento el nuevo Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), que funcionará junto a la Subsecretaría de Seguridad en un edificio modular ubicado sobre Ruta 51, a pocos metros del cruce con avenida Dusso.

El subsecretario de Seguridad, Lautaro Correa, explicó que la nueva ubicación fue elegida por su posición estratégica entre Ramallo y Villa Ramallo. “Se encontró ese lugar porque está a mitad de camino entre ambas localidades. Además de renovar el Centro de Monitoreo, incorporaremos nuevos equipos para mejorar el servicio”, señaló.

El edificio fue construido a partir de contenedores marítimos adaptados. En la planta baja funcionarán la Subsecretaría de Seguridad, el área de monitoreo, el Observatorio y la Guardia Urbana, mientras que en el primer piso estará destinado exclusivamente al Centro de Monitoreo.

El municipio concentrará las áreas de seguridad en un solo edificio Con la puesta en marcha del nuevo espacio, la Municipalidad de Ramallo dejará de utilizar dos oficinas alquiladas y reunirá en una misma sede todas las dependencias vinculadas a la seguridad local.

Desde el área de Seguridad remarcaron que la reorganización permitirá mejorar la coordinación entre los distintos equipos de trabajo y optimizar los recursos disponibles para la atención de las demandas de los vecinos.

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La nueva estructura busca brindar mayor comodidad a los trabajadores y fortalecer la operatividad del sistema de prevención en todo el distrito.

La inteligencia artificial permitirá detectar situaciones de riesgo en tiempo real En paralelo al traslado del COM, el municipio avanza con la incorporación de inteligencia artificial al sistema de videovigilancia. La empresa adjudicataria ya adquirió el equipamiento necesario y la instalación podría comenzar durante las próximas semanas.

Actualmente, Ramallo cuenta con 160 cámaras de seguridad distribuidas en distintos puntos del partido. A través de la nueva licitación se sumarán entre 12 y 15 dispositivos más para ampliar la cobertura.