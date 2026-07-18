Ramallo: Murió un hombre y tres personas resultaron heridas tras un vuelco en la Ruta 9 a la altura del km 226
Walter Cajal, de 41 años y oriundo de Mar del Plata, falleció en el lugar. Una mujer y dos menores fueron hospitalizados fuera de peligro.
En Ramallo un hombre de 41 años murió y otras tres personas, entre ellas dos menores de edad, resultaron heridas tras un trágico vuelco ocurrido durante la madrugada de este sábado sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 226. El hecho movilizó a efectivos policiales, personal de emergencias y equipos de seguridad vial.
Quién era la víctima fatal del accidente en la Ruta 9
El siniestro se produjo alrededor de la 1:05 en la mano ascendente de la autopista, cuando un Ford Ecosport blanco perdió el control por causas que aún son materia de investigación. Tras despistarse, el vehículo terminó volcando sobre el cantero central.
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Como consecuencia del fuerte impacto, falleció en el lugar Walter Cajal, de 41 años, domiciliado en la ciudad de Mar del Plata. Su deceso fue constatado por los equipos de emergencia que acudieron al lugar del accidente.
Tres personas heridas fueron trasladadas al hospital
En el vehículo también viajaban una mujer de 45 años y dos menores de 10 y 11 años, quienes sufrieron diversas lesiones. Si bien no se informó oficialmente la gravedad de las heridas, las autoridades indicaron que todos se encuentran fuera de peligro.
Las víctimas fueron asistidas en el lugar por personal sanitario y posteriormente trasladadas a un centro de salud para recibir atención médica y realizar los estudios correspondientes.
Investigan las causas del despiste y el vuelco
Tras el accidente, efectivos policiales, peritos y organismos de seguridad llevaron adelante un amplio operativo para preservar la escena y realizar las actuaciones judiciales de rigor.
Durante varias horas la circulación sobre la Ruta Nacional 9 permaneció con balizamiento preventivo, por lo que se recomendó a los automovilistas transitar con extrema precaución. Mientras tanto, la investigación continúa para determinar qué provocó el despiste y el posterior vuelco del vehículo.