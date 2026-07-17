San Antonio de Areco: Del corazón de Duggan a la Selección, el homenaje a un héroe de Malvinas que emocionó a todo el país

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El conmovedor gesto de Miguel Galarza en memoria de su hijo, caído en Malvinas, se volvió viral, llegó a la Selección Argentina y recorrió el país.

Lo que comenzó como el festejo por un histórico triunfo argentino frente a Inglaterra terminó transformándose en una de las imágenes más emotivas de los últimos días. En la localidad de Duggan, partido de San Antonio de Areco, un padre homenajeó a su hijo caído en la Guerra de Malvinas y conmovió a miles de personas con un gesto que trascendió las redes sociales.

Un homenaje en Duggan que conmovió a la Argentina Miguel Galarza es el padre de José Luis Galarza, el único soldado de San Antonio de Areco que perdió la vida durante la Guerra de Malvinas. Tras el triunfo argentino frente a Inglaterra, sintió que el festejo debía tener un destinatario muy especial.

Con una bandera argentina atada a una caña de pescar, caminó hasta la plazoleta donde se encuentra el monumento que recuerda a su hijo. Poco a poco, vecinos comenzaron a acompañarlo mientras los autos recorrían las calles haciendo sonar sus bocinas, en una escena cargada de emoción y memoria.

Frente al monolito, Miguel levantó la vista hacia la imagen de José Luis y pronunció una frase que quedó grabada para siempre entre quienes presenciaron el momento:

"Perdimos en Malvinas, pero le ganamos a Inglaterra".

Sus palabras no fueron una revancha deportiva, sino el desahogo de un padre que desde hace más de cuatro décadas convive con la ausencia de su hijo y encontró en ese triunfo una manera simbólica de volver a abrazarlo.

El video llegó a la Selección Argentina y se volvió viral La escena fue registrada con un teléfono celular y comenzó a difundirse rápidamente en redes sociales. En pocas horas, el video fue compartido por miles de usuarios, replicado por medios nacionales y llegó incluso al plantel de la Selección Argentina.

El kinesiólogo arequero Luis García, integrante del cuerpo técnico nacional, acercó las imágenes a los jugadores, quienes también se emocionaron con la historia detrás del homenaje.

La repercusión fue inmediata. Diversos medios de alcance nacional se contactaron para conocer la historia completa de Miguel Galarza y el significado de aquel emotivo momento vivido en Duggan.

La autora del video contó cómo nació una imagen inolvidable Detrás del registro que emocionó al país está Caro Alonso. Sin imaginar la repercusión que tendría, filmó la caminata de Miguel hacia el monumento de su hijo y captó uno de los momentos más conmovedores de la jornada.

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"No me imaginaba esto. Fue mucho más que un partido", contó al recordar aquella tarde.

Relató que todo ocurrió de manera espontánea. Al ver a Miguel caminar con la bandera argentina rumbo al monolito de José Luis comprendió inmediatamente lo que estaba sucediendo.

"Ahí vi que caminaba hacia el monolito de su hijo y me quebré. Fue terrible", recordó.

Mientras tanto, los vecinos acompañaban el recorrido y los chicos corrían alrededor del monumento agitando banderas argentinas, conformando una postal que sintetizó el sentimiento de toda una comunidad.

"Fue impresionante", resumió la autora del video.

Desde entonces, las imágenes continúan recorriendo el país y los mensajes de apoyo no dejan de llegar. Uno de ellos se repite una y otra vez: "Abrazalo a Miguel".