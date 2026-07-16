Panaderías bonaerenses enfrentan una caída del consumo, aumento de costos y fuerte competencia informal

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Desde el sector sostienen que el retroceso del consumo no es un fenómeno reciente, aunque reconocen que el contexto económico de los últimos meses profundizó una tendencia que se venía observando.

Las panaderías de la provincia de Buenos Aires atraviesan uno de los escenarios más complejos de los últimos años. La combinación entre caída del consumo, incremento sostenido de costos de producción y avance de la competencia informal está afectando especialmente a los comercios ubicados en los barrios periféricos, donde la pérdida del poder adquisitivo se refleja con mayor intensidad en las ventas diarias.

Desde el sector sostienen que el retroceso del consumo no es un fenómeno reciente, aunque reconocen que el contexto económico de los últimos meses profundizó una tendencia que se venía observando. Según indicaron, las ventas de productos de mayor valor agregado, como facturas, registran una fuerte retracción y hay establecimientos panaderiles donde apenas se comercializan tres o cuatro docenas durante toda el día.

La menor demanda se combina con un escenario de costos crecientes. El precio de la harina, las materias primas, los servicios públicos, los alquileres y los salarios continúa presionando sobre la estructura de gastos de las panaderías formales, que además deben afrontar cargas impositivas, aportes previsionales y obligaciones laborales.

Desde los industriales del pan cuestionaron que en el debate público muchas veces se difundan valores de referencia que, aseguran, no reflejan la realidad económica del sector. En ese sentido, sostuvieron que quienes fijan precios teóricos sin conocer la estructura de costos de una panadería formal desconocen el impacto que tienen los insumos, los impuestos y el empleo registrado sobre el valor final de productos como el pan o las facturas.

Más competencia informal Uno de los aspectos que mayor preocupación genera entre empresarios y trabajadores es el crecimiento de la venta de productos panificados fuera del circuito tradicional.

Según denunciaron desde el sector, cada vez es más frecuente encontrar pan, facturas, alfajores de maicena, pepas y otros productos de panificación en kioscos, verdulerías, carnicerías y otros comercios que históricamente no comercializaban. A ello se suma, afirman, la proliferación de elaboraciones realizadas en establecimientos informales o sin controles adecuados, cuyos productos luego son distribuidos en distintos puntos de venta.

Los panaderos de la Provincia de Buenos Aires sostienen que esta situación configura una competencia desleal para todas las panaderías habilitadas, que deben cumplir con exigencias bromatológicas, sanitarias, laborales e impositivas mucho más estrictas.

Advierten que la expansión de estos canales informales termina afectando tanto a las empresas que trabajan dentro del marco legal como a los propios consumidores, al no existir garantías sobre las condiciones de elaboración y conservación de los alimentos.

Diferencias entre municipios Otro de los planteos realizados por referentes del sector apunta a la falta de criterios uniformes en los controles dentro de la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo con esa visión, existen municipios donde las inspecciones bromatológicas y comerciales son más estrictas y donde se procura ordenar la comercialización del pan mediante controles permanentes. En otros distritos, en cambio, consideran que la fiscalización resulta insuficiente, permitiendo que numerosos comercios comercialicen productos panificados sin las mismas obligaciones que deben cumplir las panaderías tradicionales.

Esa disparidad, sostienen, genera importantes diferencias competitivas entre localidades y favorece la expansión de operadores que ofrecen precios considerablemente más bajos al no afrontar los costos de una estructura regularizada.

Panaderías más afectadas Dentro del sector existe consenso en que las panaderías ubicadas en zonas de menor poder adquisitivo son las que atraviesan el escenario más delicado. En esos barrios, explican, el consumidor prioriza el precio por sobre otros factores y muchas veces opta por productos de origen desconocido o adquiridos en comercios no especializados.

Como consecuencia, numerosos establecimientos tradicionales ven disminuir sus ventas mientras continúan enfrentando aumentos en los costos de funcionamiento.

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Desde la actividad remarcan que las panaderías que mantienen altos niveles de empleo registrado y cumplen con todas las exigencias legales deben vender sus productos a valores que reflejen esos costos operativos. Por el contrario, quienes trabajan en la informalidad pueden ofrecer siempre precios inferiores al no afrontar cargas laborales, impositivas ni controles sanitarios equivalentes.

Reclaman controles Frente a este panorama, representantes del sector consideran que una parte importante de la solución pasa por fortalecer las políticas de fiscalización y garantizar condiciones de competencia equitativas en toda la provincia de Buenos Aires. En ese sentido, sostienen que la industria panadera continúa siendo una actividad con potencial de rentabilidad y generación de empleo, siempre que existan reglas claras para todos los actores del mercado y se combata la informalidad.