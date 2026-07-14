San Pedro: Profesionales de la salud de CICOP realizarán un paro de 24 horas este miércoles

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La medida de fuerza fue convocada por reclamos salariales, laborales y de seguridad. Se garantizarán guardias y atención de urgencias.

Los profesionales de la salud nucleados en la Asociación de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) realizarán un paro total de actividades durante 24 horas este miércoles 15 de julio en San Pedro. La protesta responde a una serie de reclamos vinculados con salarios, condiciones laborales y el cumplimiento de compromisos asumidos por las autoridades.

CICOP reclama el pago del aguinaldo y deudas salariales Según informó la organización gremial, la medida de fuerza comenzará a las 00:00 del miércoles y se extenderá durante toda la jornada. El principal motivo del paro es el incumplimiento en el pago de la primera cuota del sueldo anual complementario (medio aguinaldo) correspondiente a 2026.

A este reclamo se suman deudas vinculadas a acuerdos paritarios, retroactivos y bonificaciones que aún no fueron liquidadas. Además, desde el sindicato denunciaron demoras en los procesos de recategorización del personal y en los concursos de ingreso y ascenso dentro del sistema público de salud.

También exigen mejores condiciones laborales y mayor seguridad Desde CICOP señalaron que la situación económica no es el único punto de conflicto. Los profesionales también reclaman mejoras en las condiciones generales de trabajo y la implementación de mayores medidas de seguridad en los establecimientos sanitarios.

La conducción del gremio sostuvo que los trabajadores sostienen diariamente la atención de la población con compromiso y responsabilidad, pero remarcaron que resulta indispensable que las autoridades den respuestas concretas a demandas que consideran legítimas.

Asimismo, indicaron que atender estos reclamos permitirá fortalecer el sistema de salud pública y garantizar mejores condiciones tanto para el personal como para los pacientes.

El paro mantendrá guardias y atención de urgencias Pese a la medida de fuerza, CICOP confirmó que durante toda la jornada se garantizará el funcionamiento de las guardias médicas y la atención de urgencias y emergencias, con el objetivo de no afectar las prestaciones esenciales.