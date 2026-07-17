La carta astral de la Scaloneta: qué signos predominan en el plantel de la Selección Argentina que jugará la final del Mundial 2026

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Mientras millones de hinchas esperan el duelo decisivo frente a España, un repaso por las fechas de nacimiento de los protagonistas permite descubrir qué rasgos zodiacales comparten las principales figuras del equipo.

La Selección Argentina está a un paso de volver a hacer historia. Tras superar a Inglaterra en una semifinal inolvidable, el equipo dirigido por Lionel Scaloni disputará una nueva final del Mundial 2026 y mantiene en vilo a millones de hinchas alrededor del planeta.

En la previa del duelo frente a España, las miradas se posan sobre el presente futbolístico de los jugadores, sus estadísticas y sus actuaciones dentro de la cancha. Sin embargo, hay otro aspecto que despierta curiosidad entre los fanáticos: la astrología. ¿Qué signos predominan en la Scaloneta? ¿Qué características comparten Lionel Messi, Emiliano "Dibu" Martínez y el resto del plantel?

Los signos que dominan en la Scaloneta Un repaso por las fechas de nacimiento de los integrantes de la Selección permite identificar una tendencia clara: predominan los signos de Tierra, asociados con personas resilientes, disciplinadas y estables.

Según la astrología, estas cualidades suelen relacionarse con la capacidad para sostener procesos a largo plazo, mantener la concentración y afrontar situaciones de alta presión, características que muchos hinchas identifican con el equipo de Lionel Scaloni.

Detrás de los signos de Tierra aparecen los de Aire, vinculados con la creatividad, la rapidez mental y el dinamismo. En menor medida, también están presentes los signos de Agua y Fuego, que aportan sensibilidad, intuición, liderazgo y energía.

De qué signo es cada jugador de la Selección Argentina Emiliano "Dibu" Martínez - Virgo

Nacido el 2 de septiembre de 1992, el arquero argentino pertenece al signo de Virgo. Los virginianos suelen destacarse por ser meticulosos, analíticos y confiables, además de prestar especial atención a los detalles.

Nahuel Molina - Aries

El lateral nació el 6 de abril y es de Aries. Este signo de Fuego está asociado con la valentía, la iniciativa y la capacidad para enfrentar desafíos con determinación.

Cristian "Cuti" Romero - Tauro

El defensor central nació el 27 de abril de 1998 y representa algunas de las características clásicas de Tauro: perseverancia, paciencia y una marcada estabilidad.

Lisandro Martínez - Capricornio

"Licha" nació el 18 de enero de 1998 y es de Capricornio, uno de los signos que más se repite en el plantel. La disciplina y la responsabilidad son dos de sus rasgos más destacados.

Nicolás Tagliafico - Virgo

El campeón del mundo nació el 31 de agosto de 1992. Al igual que Dibu Martínez, comparte las características atribuidas a Virgo: organización, análisis y confiabilidad.

Rodrigo De Paul - Géminis

El mediocampista nació el 24 de mayo de 1994 y pertenece al signo de Géminis. Los geminianos son conocidos por su versatilidad, capacidad de adaptación y facilidad para relacionarse con los demás.

Leandro Paredes - Cáncer

Nacido el 29 de junio de 1994, el volante es de Cáncer. Este signo de Agua se caracteriza por su empatía, intuición y fuerte apego a los vínculos afectivos.

Enzo Fernández - Capricornio

El futbolista del Chelsea nació el 17 de enero de 2001. La astrología asocia a los capricornianos con la ambición, la responsabilidad y una gran orientación hacia los objetivos.

Alexis Mac Allister - Capricornio

El mediocampista, nacido el 24 de diciembre, también integra el grupo de los capricornianos. La perseverancia y la constancia aparecen entre sus principales atributos zodiacales.

Julián Álvarez - Acuario

"La Araña" nació el 31 de enero y es de Acuario. Los nacidos bajo este signo suelen ser definidos como independientes, innovadores y con una visión distinta de las cosas.

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Lionel Messi – Cáncer

El capitán argentino nació el 24 de junio de 1987 y pertenece al signo de Cáncer. Para la astrología, los cancerianos suelen ser leales, protectores y profundamente vinculados con la familia, características que muchos asocian con el máximo referente de la Selección.

Lionel Scaloni - Tauro

El entrenador campeón del mundo nació el 16 de mayo de 1978. En el caso de Tauro, la astrología destaca la serenidad, la perseverancia y la capacidad para construir proyectos sólidos, atributos que suelen mencionarse al analizar el ciclo del DT al frente de la Albiceleste.

Una Selección que combina talento y personalidad Más allá de las creencias personales, el repaso por los signos del zodíaco ofrece una mirada diferente sobre los protagonistas de la Scaloneta. La fuerte presencia de signos de Tierra parece coincidir con algunas de las virtudes que llevaron al equipo a disputar una nueva final del mundo: disciplina, equilibrio y resiliencia.

Mientras Argentina se prepara para enfrentar a España en el partido más importante del torneo, los hinchas siguen encontrando nuevas formas de conectar con sus ídolos. Ya sea a través del fútbol, las estadísticas o la astrología, una cosa está clara: la ilusión de volver a levantar la Copa del Mundo no entiende de signos y hoy atraviesa a todo un país.