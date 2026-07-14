La inflación de junio fue del 1,9% y acumula un alza de 16,8% en los primeros seis meses del año

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El resultado se ubicó en línea con las proyecciones de analistas privados, que anticipaban una variación mensual inferior al 2%, impulsada por una moderación en el precio de los alimentos y un comportamiento más estable de algunos rubros estacionales.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este martes que la inflación de junio fue de 1,9%, un dato que permitió perforar el umbral del 2% por primera vez en los últimos diez meses y consolidó la desaceleración del índice de precios al consumidor (IPC).

El resultado se ubicó en línea con las proyecciones de analistas privados, que anticipaban una variación mensual inferior al 2%, impulsada por una moderación en el precio de los alimentos y un comportamiento más estable de algunos rubros estacionales.

La publicación oficial llegó luego de que el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA), considerado un anticipo de la medición nacional, registrara un incremento del 1,8% durante junio. Entre los principales aumentos en la capital se destacaron los gastos de vivienda, las tarifas del transporte público y las cuotas de medicina prepaga.

Qué impulsó la inflación de junio Durante el sexto mes del año, los alimentos mostraron una evolución más moderada que en meses anteriores. La estabilidad en los precios de la carne contribuyó a contener el índice general, mientras que el aumento de las verduras fue parcialmente compensado por bajas en las frutas.